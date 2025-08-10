  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
35°Bratislava

Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

  • DNES - 16:09
  • Kyjev
Ukrajinské MZV: Fico si neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia premiéra SR Roberta Fica, ktorý si podľa ukrajinského rezortu diplomacie neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom.

Po viac ako troch rokoch ozbrojenej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine si premiér Slovenskej republiky Robert Fico stále nedokáže uvedomiť skutočné dôvody tejto zločineckej invázie a nebezpečenstvo spolupráce s agresorským štátom,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo.

Podľa ukrajinského rezortu diplomacie je poľutovaniahodné, že predseda vlády členského štátu Európskej únie sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu,“ ktorý naďalej vzdoruje ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu.

Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“. Takéto vyjadrenia označil rezort za ľahkovážne a podľa neho urážajú pamiatku padlých vo vojne, utrpenie miliónov ukrajinských rodín, ako aj obetu tých, ktorí bojujú za slobodu.

Ukrajina si podľa ministerstva zahraničných vecí váži komplexnú podporu svojich medzinárodných partnerov, ktorí obhajujú princípy územnej celistvosti suverénnych štátov, zásady medzinárodného práva a zachovania globálneho poriadku založeného na pravidlách.

V tomto kontexte vyjadrenia Roberta Fica ostro odporujú duchu dobrého susedstva, solidarity a vzájomného rešpektu, ktorý slovenský ľud neustále prejavuje voči Ukrajine. Týmto pán Fico zároveň prejavuje neúctu voči vlastnému národu,“ uzavrelo ukrajinské ministerstvo.

Slovenský premiér v sobotu na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Fico povedal, že strana Smer-SD mala pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu pravdu prakticky vo všetkom.

Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo, a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ tvrdí Fico.

Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov Ruska a USA dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Podľa neho sú ukrajinskí politickí lídri za tento stav do určitej miery zodpovední, pretože sa nechali nalákať Západom a podporovali „neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte“. Vojna podľa premiéra mohla skončiť už v apríli 2022, ale bránili tomu viacerí západní politici.

Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

DNES - 13:02Zahraničné

Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská.

Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

DNES - 12:05Zahraničné

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

DNES - 10:14Zahraničné

Zelenskyj uviedol, že Kyjev „si cení a naplno podporuje“ spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru pred summitom medzi Trumpom a Putinom.

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

DNES - 8:34Zahraničné

Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené.

Vosveteit.sk
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP