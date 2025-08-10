  • Články
Minister Kamil Šaško podá pre tender podnety na Generálnu prokuratúru aj Okresný súd Žilina

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podá v pondelok (11. 8.) podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre tender na záchranky.

Taktiež dá podnet na Okresný súd Žilina, aby preveril možné majetkové napojenia. Deklaroval, že cez neho žiadny kšeft ani biznis neprejde. Šaško podľa opozičného poslanca Tomáša Szalaya (SaS) nezvládol tender manažérsky ani komunikačne. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3.

Šaško tvrdí, že minister zdravotníctva nemôže tender zo zákona zrušiť. Môže to urobiť len riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré celé výberové konanie vykonáva. „Dal som pokyn, aby mi jasne dali všetky zákonné možnosti a boli vyvrátené akékoľvek pochybnosti a ak to má znamenať, že tender má byť zrušený, tak bude zrušený,“ povedal. Ak sa bude musieť súťaž spraviť nanovo, tak sa urobí. Tender sa podľa ministra končí momentom doručenia výsledkov do jeho rúk.

Szalay pripomenul, že na možný problém s transparentnosťou tendra ministra upozorňovali viacerí poslanci. „Vy ste to podcenili. To je to, čo vám vyčítame, že ste podcenili nielen komunikáciu, ale aj manažment celého procesu a dali ste to do rúk niekomu, kto to spackal,“ skonštatoval.

Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že v prípade tendra postupoval podľa zákona, ktorý na Slovensku platí 20 rokov. Je otvorený „prekopaniu“ celého systému. Zároveň opozíciu skritizoval za to, že aj za minulej vlády systém výberového konania sanitiek nezmenila a počas schvaľovania reformy záchrannej zdravotnej služby nepriniesla žiadny pozmeňujúci návrh. „Dvadsať rokov nebol záujem Smeru, aby sa to zmenilo, pretože v mútnych vodách sa najlepšie loví,“ reagoval Szalay.

Opozičný poslanec sa taktiež pýtal Šaška, či zverejní neoficiálne výsledky tendra, ak ho zruší. Podľa ministra je to súčasť riešení, ktoré mu majú dať v pondelok na stôl. Ak to bude právne možné, výsledky zverejní.

Šaško vníma aj názor premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na tender a považuje ho za dôležitý. Tvrdí, že na stoličku ministra nie je prilepený. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok za ním stojí. Nad šéfom zdravotníctva sa podľa Szalaya urobil kríž. Predpokladá, že ak Šaško neodstúpi alebo nepadne do dvoch týždňov, o dva mesiace už nebude ministrom.

Zároveň sa Šaško vyjadril aj návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny. Chce o tom s predsedom SNS Andrejom Dankom diskutovať na koaličnej rade. Myslí si však, že systém je aktuálne nastavený správne, pretože jednu polovicu záchraniek má štát a druhú súkromníci.

Dankov návrh nepovažuje Szalay za dobrý. „To, že je niečo štátne, neznamená, že je to najlepšie,“ poznamenal poslanec. Ak nebude súťaž, nebudú sa tak podľa Szalaya vyberať najlepší. Existujúci poskytovatelia záchraniek sa tak nebudú zlepšovať, lebo nebudú podliehať súťaži. Nemyslí si ani, že by štát ušetril na tom, ak by bol celý systém štátny.

Zdroj: Info.sk, TASR
