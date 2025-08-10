  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
33°Bratislava

Motocyklista prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s autobusom

  • DNES - 13:11
  • Zliechov
Motocyklista prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s autobusom

Včera popoludní došlo na ceste III/2112 v katastrálnom území obce Zliechov (okres Ilava) k vážnej dopravnej nehode.

Podľa doterajších zistení 50-ročný motocyklista pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a podmienkam na ceste. V pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oprotiidúcim autobusom. Po náraze následne narazil aj do osobného vozidla, ktoré jazdilo za autobusom.

Motocyklista aj jeho spolujazdkyňa utrpeli vážne zranenia a boli prevezení do nemocnice. V čase nehody sa v autobuse nenachádzali cestujúci a 59-ročný vodič vyviazol bez zranení. Bez ujmy na zdraví zostala aj posádka osobného vozidla.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a prítomný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Dychová skúška u vodiča autobusu a vodiča osobného auta bola negatívna. Motocyklistovi bola odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.

Presné okolnosti a miera zavinenia sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
VIDEO: Polícia zasahovala v košickom byte, kde muž držal ženu proti jej vôli

VIDEO: Polícia zasahovala v košickom byte, kde muž držal ženu proti jej vôli

DNES - 12:13Domáce

Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli.

Počas leta je potrebné chrániť sa pokrývkou hlavy aj krémom s SPF

Počas leta je potrebné chrániť sa pokrývkou hlavy aj krémom s SPF

DNES - 12:09Domáce

Počas leta je potrebné sa vonku chrániť vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným kozmetickým výrobkom, napríklad krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.

Raši: Dnešným dňom spomíname na všetkých mužov, ktorí pod zemou stratili život

Raši: Dnešným dňom spomíname na všetkých mužov, ktorí pod zemou stratili život

DNES - 12:01Domáce

V dnešný deň si nepripomíname len najväčšiu banskú tragédiu v bani Handlová v roku 2009, pri ktorej zahynulo deväť baníkov a 11 banských záchranárov.

KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania ZZS

KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania ZZS

DNES - 11:18Domáce

Opozičné KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby.

Vosveteit.sk
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP