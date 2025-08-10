Motocyklista prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s autobusom
Včera popoludní došlo na ceste III/2112 v katastrálnom území obce Zliechov (okres Ilava) k vážnej dopravnej nehode.
Podľa doterajších zistení 50-ročný motocyklista pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a podmienkam na ceste. V pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oprotiidúcim autobusom. Po náraze následne narazil aj do osobného vozidla, ktoré jazdilo za autobusom.
Motocyklista aj jeho spolujazdkyňa utrpeli vážne zranenia a boli prevezení do nemocnice. V čase nehody sa v autobuse nenachádzali cestujúci a 59-ročný vodič vyviazol bez zranení. Bez ujmy na zdraví zostala aj posádka osobného vozidla.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a prítomný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Dychová skúška u vodiča autobusu a vodiča osobného auta bola negatívna. Motocyklistovi bola odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok.
Presné okolnosti a miera zavinenia sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
VIDEO: Polícia zasahovala v košickom byte, kde muž držal ženu proti jej vôli
Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli.
Počas leta je potrebné chrániť sa pokrývkou hlavy aj krémom s SPF
Počas leta je potrebné sa vonku chrániť vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným kozmetickým výrobkom, napríklad krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.
Raši: Dnešným dňom spomíname na všetkých mužov, ktorí pod zemou stratili život
V dnešný deň si nepripomíname len najväčšiu banskú tragédiu v bani Handlová v roku 2009, pri ktorej zahynulo deväť baníkov a 11 banských záchranárov.
KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania ZZS
Opozičné KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby.