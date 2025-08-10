Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké
- DNES - 13:02
- Atény
Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská.
Rozsiahly lesný požiar zachvátil oblasť juhovýchodne od Atén a podľa meteorologickej služby zničili plamene takmer 1600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, lesov a krovinatých porastov. Úrady tiež z preventívnych dôvodov evakuovali niekoľko dedín a približne 400 ľudí potrebovalo pomoc.
Požiar si v piatok vyžiadal aj obeť. Muž zomrel po tom, čo jeho dom v odľahlej oblasti zachvátili plamene. Požiare, ktoré zasiahli aj časti severovýchodného Peloponézskeho ostrova, zničili desiatky domov a zabili mnoho zvierat. Grécke médiá podľa DPA v nedeľu informovali, že hasiči majú situáciu na ostrove z veľkej časti pod kontrolou.
Naďalej prebieha vyšetrovanie príčiny požiarov. Starosta dediny neďaleko Atén uviedol, že pravdepodobne išlo o podpaľačstvo. Pre štátnu televíziu ERT povedal, že na mieste vzniku požiaru bola plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali osobu na motocykli, ktorá sa podľa nich správala podozrivo.
Vyšetrovania polície a hasičského zboru odhalili, že požiar juhovýchodne od Atén pravdepodobne zapríčinil poškodený elektrický kábel. Podľa medializovaných správ polícia predbežne zadržala dvoch technikov gréckeho prevádzkovateľa energetickej siete HEDNO. Vyšetrovatelia sa totiž domnievajú, že elektrické vedenie, ktoré v piatok zapríčinilo požiar, nebolo riadne udržiavané.
Z dôvodu zlých poveternostných podmienok zostáva riziko nových požiaroch na mnohých miestach vysoké, a to najmä v oblasti okolo Atén a na ostrove Eubója.
