  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
33°Bratislava

Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

  • DNES - 13:02
  • Atény
Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská.

Rozsiahly lesný požiar zachvátil oblasť juhovýchodne od Atén a podľa meteorologickej služby zničili plamene takmer 1600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, lesov a krovinatých porastov. Úrady tiež z preventívnych dôvodov evakuovali niekoľko dedín a približne 400 ľudí potrebovalo pomoc.

Požiar si v piatok vyžiadal aj obeť. Muž zomrel po tom, čo jeho dom v odľahlej oblasti zachvátili plamene. Požiare, ktoré zasiahli aj časti severovýchodného Peloponézskeho ostrova, zničili desiatky domov a zabili mnoho zvierat. Grécke médiá podľa DPA v nedeľu informovali, že hasiči majú situáciu na ostrove z veľkej časti pod kontrolou.

Naďalej prebieha vyšetrovanie príčiny požiarov. Starosta dediny neďaleko Atén uviedol, že pravdepodobne išlo o podpaľačstvo. Pre štátnu televíziu ERT povedal, že na mieste vzniku požiaru bola plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali osobu na motocykli, ktorá sa podľa nich správala podozrivo.

Vyšetrovania polície a hasičského zboru odhalili, že požiar juhovýchodne od Atén pravdepodobne zapríčinil poškodený elektrický kábel. Podľa medializovaných správ polícia predbežne zadržala dvoch technikov gréckeho prevádzkovateľa energetickej siete HEDNO. Vyšetrovatelia sa totiž domnievajú, že elektrické vedenie, ktoré v piatok zapríčinilo požiar, nebolo riadne udržiavané.

Z dôvodu zlých poveternostných podmienok zostáva riziko nových požiaroch na mnohých miestach vysoké, a to najmä v oblasti okolo Atén a na ostrove Eubója.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

DNES - 12:05Zahraničné

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

DNES - 10:14Zahraničné

Zelenskyj uviedol, že Kyjev „si cení a naplno podporuje“ spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru pred summitom medzi Trumpom a Putinom.

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

DNES - 8:34Zahraničné

Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené.

Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca

Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca

DNES - 6:17Zahraničné

Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.

Vosveteit.sk
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP