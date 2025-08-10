Počas leta je potrebné chrániť sa pokrývkou hlavy aj krémom s SPF
Počas leta je potrebné sa vonku chrániť vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným kozmetickým výrobkom, napríklad krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu (SPF).
Pokrývka hlavy by mala chrániť aj zadnú časť krku a uši. Slnečné okuliare by mali mať sklá s UVA a UVB filtrom, mali by byť dostatočne veľké a priliehavé. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Kozmetické výrobky s vyšším SPF sú účinnejšie ako tie s nižším SPF. Číslo pri SPF naznačuje, o koľko dlhšie trvá, kým neopálená pokožka s naneseným ochranným výrobkom začne červenať v porovnaní s tým, ako dlho trvá, kým začne červenať pokožka bez ochrany,“ priblížili hygienici. Neodporúčajú opakované vystavovanie sa slnečnému žiareniu, pretože negatívne vplýva na kožu.
Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová vysvetlila, že letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov. Nevhodné sú syntetické materiály, pretože bránia odparovaniu potu. „Pozor na zvýšenú fyzickú námahu. Robievajte si časté prestávky v tieni a v čase medzi 10. až 16. hodinou obmedzte pobyt vonku a nezdržiavajte sa na slnku. Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny, ideálne do siedmej ráno,“ povedala Červeňová.
Tieto zásady pomôžu podľa ÚVZ vyhnúť sa úpalu a úžehu. „Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Deti do šiestich mesiacov nenatierajte krémami s ochranným faktorom, keďže tieto deti na slnko vôbec nepatria,“ podotkla Červeňová. Tak malé deti je potrebné chrániť slnečníkom alebo clonou. Hlavná hygienička neodporúča plienku prehodenú cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je potrebné pri pobyte vonku opakovane natierať vhodnými krémami a vhodne obliekať, radí.
