Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA
- DNES - 12:05
- Brazília
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
Lídri podľa kancelárie Lulu hovorili o rokovaniach medzi Ruskom a Spojenými štátmi a „nedávnom mierovom úsilí medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Prezidenti počas približne 40 minútového rozhovoru diskutovali o spolupráci v rámci skupiny BRICS a hovorili o „súčasnej medzinárodnej politickej a ekonomickej situácii,“ uviedla vo vyhlásení kancelária brazílskeho prezidenta.
O rozhovore informovala aj ruská strana. „Vladimir Putin informoval svoj brazílsky náprotivok o hlavných výsledkoch nedávneho stretnutia s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Brazílsky prezident vyjadril podporu úsiliu zameranému na pomoc pri riešení ukrajinskej krízy,“ oznámil Kremeľ.
Prezidenti Brazílie a Ruska podľa Kremľa tiež „potvrdili svoj vzájomný záväzok posilniť rusko-brazílske strategické partnerstvo, ako aj spoluprácu v rámci BRICS.“
Reuters pripomína, že Putin v uplynulých dňoch pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom naplánovaným na piatok (15.augusta) na Aljaške, telefonoval s viacerými zahraničnými lídrami.
V piatok absolvoval šéf Kremľa telefonický rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a aj s indickým premiérom Naréndrom Módím. Diskutoval aj s ďalšími prezidentmi štátov Strednej Ázie a Európy, aby ich informoval o svojich kontaktoch so Spojenými štátmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine, informuje Reuters.
Lula v stredu povedal, že sa plánuje telefonicky zhovárať s predstaviteľmi štátov skupiny BRICS, aby prediskutovali spoločnú reakciu na clá uvalené Spojenými štátmi. Brazílsky prezident následne vo štvrtok telefonoval s indickým premiérom. Trump podľa Reuters minulý mesiac pohrozil štátom BRICS dodatočnými 10-percentnými clami na dovoz tovarov do USA.
Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké
Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská.
Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny
Zelenskyj uviedol, že Kyjev „si cení a naplno podporuje“ spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru pred summitom medzi Trumpom a Putinom.
Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil
Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené.
Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca
Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.