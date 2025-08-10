  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
33°Bratislava

Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

  • DNES - 12:05
  • Brazília
Lula telefonoval s Putinom, diskutovali aj o rokovaniach Ruska s USA

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Lídri podľa kancelárie Lulu hovorili o rokovaniach medzi Ruskom a Spojenými štátmi a „nedávnom mierovom úsilí medzi Ruskom a Ukrajinou“.

Prezidenti počas približne 40 minútového rozhovoru diskutovali o spolupráci v rámci skupiny BRICS a hovorili o „súčasnej medzinárodnej politickej a ekonomickej situácii,“ uviedla vo vyhlásení kancelária brazílskeho prezidenta.

O rozhovore informovala aj ruská strana. „Vladimir Putin informoval svoj brazílsky náprotivok o hlavných výsledkoch nedávneho stretnutia s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Brazílsky prezident vyjadril podporu úsiliu zameranému na pomoc pri riešení ukrajinskej krízy,“ oznámil Kremeľ.

Prezidenti Brazílie a Ruska podľa Kremľa tiež „potvrdili svoj vzájomný záväzok posilniť rusko-brazílske strategické partnerstvo, ako aj spoluprácu v rámci BRICS.“

Reuters pripomína, že Putin v uplynulých dňoch pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom naplánovaným na piatok (15.augusta) na Aljaške, telefonoval s viacerými zahraničnými lídrami.

V piatok absolvoval šéf Kremľa telefonický rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a aj s indickým premiérom Naréndrom Módím. Diskutoval aj s ďalšími prezidentmi štátov Strednej Ázie a Európy, aby ich informoval o svojich kontaktoch so Spojenými štátmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine, informuje Reuters.

Lula v stredu povedal, že sa plánuje telefonicky zhovárať s predstaviteľmi štátov skupiny BRICS, aby prediskutovali spoločnú reakciu na clá uvalené Spojenými štátmi. Brazílsky prezident následne vo štvrtok telefonoval s indickým premiérom. Trump podľa Reuters minulý mesiac pohrozil štátom BRICS dodatočnými 10-percentnými clami na dovoz tovarov do USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

Grécko: Lesné požiare sú údajne pod kontrolou, riziko ďalších požiarov je vysoké

DNES - 13:02Zahraničné

Grécke záchranné služby počas víkendu dostali pod kontrolu niekoľko požiarov, avšak z dôvodu sucha a silného vetra predstavitelia civilnej ochrany očakávajú nové ohniská.

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

Zelenskyj podporil spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny

DNES - 10:14Zahraničné

Zelenskyj uviedol, že Kyjev „si cení a naplno podporuje“ spoločné vyhlásenie európskych lídrov o ukončení vojny na Ukrajine a nastolení mieru pred summitom medzi Trumpom a Putinom.

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

DNES - 8:34Zahraničné

Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené.

Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca

Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca

DNES - 6:17Zahraničné

Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.

Vosveteit.sk
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP