Raši: Dnešným dňom spomíname na všetkých mužov, ktorí pod zemou stratili život
V dnešný deň si nepripomíname len najväčšiu banskú tragédiu v bani Handlová v roku 2009, pri ktorej zahynulo deväť baníkov a 11 banských záchranárov.
Spomíname si na všetkých mužov, otcov a starých otcov, ktorí hlboko pod zemou stratili to najcennejšie, čo mali, svoj život. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to v nedeľu uviedol pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí.
„S hlbokou úctou sa skláňam pred všetkými, ktorí denne zostupujú stovky metrov pod zem, nasadzujú svoje životy a prinášajú obete na úkor vlastného zdravia. Ich odvaha a vytrvalosť si zaslúžia našu vďaku a rešpekt,“ podotkol Raši.
Dodal, že biela ruža je tichým symbolom úcty a spomienky na tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov.
