Muž po hádke v krčme zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil
- DNES - 8:34
- Berlín
Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené.
Polícia zatkla 41-ročného muža, ktorý k útoku údajne použil nôž. Prípad úrady vyšetrujú ako vraždu. Incident sa stal v krčme na centrálnom námestí Geldernu v sobotu okolo 21.00 h. Oblasť je pre verejnosť uzavretá.
Podrobnosti o zosnulej obeti a zranených neboli bezprostredne zverejnené, pretože o incidente ešte neboli informovaní ich príbuzní. Polícia uviedla, že je priskoro na určenie motívu a dodala, že na mieste boli svedkovia, ktorých v súčasnosti vypočúva.
Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca
Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.
Európski lídri pred summitom Trump - Putin vyzvali na väčší tlak na Rusko
Iba prístup kombinujúci aktívnu diplomaciu, podporu Ukrajine a tlak na Rusko môže priniesť mier na Ukrajinu.
Desiatky tisíc ľudí v Tel Avive protestovali proti plánu Netanjahua obsadiť Gazu
Desiatky tisíc ľudí vyšli v sobotu do ulíc Tel Avivu, aby protestovali proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza.
Britská polícia na propalestínskej demonštrácii zadržala 474 osôb
Britská polícia zadržala v sobotu na demonštrácii na podporu zakázanej skupiny Palestine Action 474 ľudí.