Pri podozrení na otravu hubami treba vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára

  • DNES - 8:03
  • Bratislava
Pri podozrení na otravu hubami treba u pacienta vyvolať zvracanie a dopraviť ho čo najskôr na lekárske ošetrenie.

Je dobré so sebou priniesť aj zvyšky húb, alebo zvratkov, aby sa dal určiť druh huby. Slovenský Červený kríž (SČK) to odporúča na sociálnej sieti. Odporúča konzumovať iba známe huby a kupovať ich len od overených zdrojov.

V prípade, že ide o otravu húb z nedostatočnej tepelnej úpravy alebo skladovania jedlých húb, príznaky sa podľa SČK zvyčajne prejavia do šiestich hodín od konzumácie. Patria k nim bolesti brucha, zvracanie či hnačky. „Takáto otrava zvyčajne nebýva závažná a jej príznaky sa nemusia prejaviť u každého, kto huby konzumoval. Nebezpečná je najmä pre starých ľudí, deti alebo oslabených jedincov,“ ozrejmili odborníci.

Nebezpečnejšia je podľa nich otrava jedovatými hubami, kedy sa príznaky objavia po 12 a viac hodinách. „Okrem bolestí žalúdka, vracania a hnačky sa môže pridať aj malátnosť či poruchy videnia,“ ozrejmil SČK.

Zdroj: Info.sk, TASR
