Európski lídri pred summitom Trump - Putin vyzvali na väčší tlak na Rusko
- DNES - 6:03
- Paríž/Londýn
Iba prístup kombinujúci aktívnu diplomaciu, podporu Ukrajine a tlak na Rusko môže priniesť mier na Ukrajinu.
Rozhodnutia na ceste k mieru na Ukrajine zároveň nemožno robiť bez účasti Kyjeva, uviedli v sobotu v spoločnom vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz, poľský premiér Donald Tusk, predseda britskej vlády Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Európski predstavitelia vo vyhlásení ocenili úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaistiť mier na Ukrajine. „Sme pripravení tieto snahy podporiť diplomaticky, ako aj prostredníctvom výraznej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny vrátane aktivít koalície ochotných a tiež potvrdením a zavedením reštriktívnych opatrení voči Ruskej federácii,“ píše sa vo vyhlásení.
Podľa európskych lídrov súčasná frontová línia na Ukrajine môže predstavovať nanajvýš východiskový bod rokovaní. „Ukrajina si môže slobodne vybrať svoje smerovanie. Zmysluplné rokovania sa môžu uskutočniť iba v kontexte zníženia intenzity nepriateľských akcií,“ zdôraznili spomínaní lídri. Upozornili, že medzinárodné hranice nemožno meniť silou.
Vyhlásenie vydali deň po tom, čo Trump oznámil, že 15. augusta sa na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a budú rokovať o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Trump už predtým naznačil, že Ukrajina bude možno musieť v záujme mieru urobiť územné ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však jednoznačne odmietol.
Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca
Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.
Desiatky tisíc ľudí v Tel Avive protestovali proti plánu Netanjahua obsadiť Gazu
Desiatky tisíc ľudí vyšli v sobotu do ulíc Tel Avivu, aby protestovali proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza.
Britská polícia na propalestínskej demonštrácii zadržala 474 osôb
Britská polícia zadržala v sobotu na demonštrácii na podporu zakázanej skupiny Palestine Action 474 ľudí.
V zooparku neďaleko Prahy ušiel z klietky lev, polícia ho zastrelila
V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa. Privolaní policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili.