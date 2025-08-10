V zooparku neďaleko Prahy ušiel z klietky lev, polícia ho zastrelila
- DNES - 5:51
- Praha
V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa. Privolaní policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili, informuje server Novinky.cz.
Polícia prijala hlásenie o tom, že v zooparku ušiel lev a napadol ošetrovateľa, približne o 20.00 h. „Muž utrpel drobné poranenia. Okamžite sme vyrazili na miesto. Situácia bola taká, že policajti museli použiť služobnú zbraň a leva zneškodniť,“ povedala Novinkám policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. Dodala, že polícia zisťuje, ako k udalosti došlo.
Ľahké zranenia jedného muža potvrdil aj hovorca záchranárov Marek Hylebrant. Záchranári muža ošetrili na mieste a prevoz do nemocnice nebol potrebný.
Na profile zooparku na sociálnej sieti sa následne objavila informácia, že v nedeľu bude areál zatvorený.
Novinky pripomínajú, že v tomto zooparku už polícia i záchranári zasahovali aj v minulosti. V roku 2018 majiteľa uštipol prudko jedovatý had mamba čierna. Majiteľ vtedy skončil vo vážnom stave v nemocnici. Z toho istého zooparku raz ušla aj puma.
Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla v Gaze zabil 14-ročného chlapca
Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla.
Európski lídri pred summitom Trump - Putin vyzvali na väčší tlak na Rusko
Iba prístup kombinujúci aktívnu diplomaciu, podporu Ukrajine a tlak na Rusko môže priniesť mier na Ukrajinu.
Desiatky tisíc ľudí v Tel Avive protestovali proti plánu Netanjahua obsadiť Gazu
Desiatky tisíc ľudí vyšli v sobotu do ulíc Tel Avivu, aby protestovali proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza.
Britská polícia na propalestínskej demonštrácii zadržala 474 osôb
Britská polícia zadržala v sobotu na demonštrácii na podporu zakázanej skupiny Palestine Action 474 ľudí.