NBC News: Biely dom zvažuje pozvať na summit Trump - Putin aj Zelenského
- DNES - 5:43
- Washington
Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške 15. augusta pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Informovala o tom v noci na nedeľu americká televízia NBC News s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní, píše TASR.
Všetky zdroje však upozornili, že Zelenského účasť nie je istá, hoci podľa vysokopostaveného predstaviteľa je „určite“ možná.
„Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal spomínaný predstaviteľ Bieleho domu.
Ukrajinská vláda na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.
NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.
