NBC News: Biely dom zvažuje pozvať na summit Trump - Putin aj Zelenského

  • DNES - 5:43
  • Washington
NBC News: Biely dom zvažuje pozvať na summit Trump - Putin aj Zelenského

Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške 15. augusta pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Informovala o tom v noci na nedeľu americká televízia NBC News s odvolaním sa nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa USA a ďalšie tri osoby oboznámené s priebehom príprav rokovaní, píše TASR.

Všetky zdroje však upozornili, že Zelenského účasť nie je istá, hoci podľa vysokopostaveného predstaviteľa je „určite“ možná.

Prezident (USA) je otvorený trojstrannej schôdzke s oboma lídrami. Teraz sa však Biely dom sústreďuje na plánovanie dvojstrannej schôdzky, o ktorú požiadal prezident Putin,“ povedal spomínaný predstaviteľ Bieleho domu.

Ukrajinská vláda na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.

NBC News s odvolaním sa na svoje zdroje pripomína, že ak by aj Zelenskyj pricestoval na rokovania na Aljašku, nie je jasné, či by sa napokon nachádzal v jednej miestnosti s Putinom.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

