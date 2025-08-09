Premiér: Zrušenie tendra je časovo dôležité vzhľadom na rokovania o rozpočte
- DNES - 23:03
- Bratislava
Zrušenie tendra na záchranky je časovo dôležité vzhľadom na začiatok rokovaní vládnych strán o rozpočte na rok 2026.
Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Dohoda bude podľa neho veľmi náročná, predovšetkým pre nevyhnutné šetrenie, ale aj pre politické pohľady vládnych strán.
Fico tvrdí, že tender na záchranky sa musí okamžite zrušiť a zorganizovať nový. Je zvedavý, ako sa koaličná strana Hlas-SD vysporiada s návrhom koaličnej SNS, že celý záchranný systém má byť štátny, čím by sa ušetrili peniaze.„Môžeme na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy ako ďalej v tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva,“ navrhol.
ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU XLI. 1. Budeme trvať na kompenzáciách aj v roku 2026, inak cena plynu a tepla vzrastie o jednu tretinu. 2. Je jedno, či slony sexujú alebo sa bijú. Vždy trpí tráva. Ukrajina draho zaplatí za neúspešnú stratégiu Západu oslabiť Rusko cez podporu vojny na Ukrajine. 3. HLAS – SD nezvládnutou komunikáciou pri tendri na záchranky pomohol opozícii vymaniť sa z brutálneho britského škandálu.Uverejnil používateľ Robert Fico Sobota 9. augusta 2025
V súvislosti s rozpočtom je podľa predsedu vlády v koalícii zhoda na tom, že výdavky na zbrojenie sa zvyšovať nebudú. Verí však, že dôjde k dohode na zvýšení výdavkov na projekty financované ministerstvom obrany, ako je napríklad výstavba nemocníc či iné infraštrukturálne projekty.
„Pokiaľ ide o energie, už som oznámil, že po rozhovoroch s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) predložíme na koaličnú radu návrh na kompenzovanie cien plynu a tepla pre 90 percent domácností. V prípade elektriny nám rovnaké ceny v roku 2026 garantuje podpísané memorandum so Slovenskými elektrárňami,“ povedal Fico. Je presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.
Premiér sa vo videu vyjadril aj k avizovanému stretnutiu amerického a ruského prezidenta pre vojnu na Ukrajine. Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.
Taliansko poskytne dotácie na kúpu elektrických áut
Talianska vláda schválila nové dotácie v hodnote takmer 600 miliónov eur na podporu nákupu elektrických vozidiel, oznámilo to v piatok (8. 8.) ministerstvo životného prostredia a energetiky.
Švajčiarsky Pilatus pozastavil v dôsledku ciel dodávky biznis jetov do USA
Švajčiarsky výrobca lietadiel Pilatus pozastavil dodávky biznis jetov PC-12 a PC-24 na americký trh. Ako dôvod uviedol americké dovozné clá, v dôsledku ktorých sa firma dostala do „silnej konkurenčnej nevýhody“.
Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte
Pokiaľ chce koalícia pokračovať vo vládnutí, nemá inú možnosť, ako nájsť dohodu na štátnom rozpočte na budúci rok. A bolo by rozumné schváliť rozpočet ešte pred 21. novembrom 2025.
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom
Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.