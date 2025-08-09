  • Články
Premiér: Zrušenie tendra je časovo dôležité vzhľadom na rokovania o rozpočte

  • DNES - 23:03
  • Bratislava
Zrušenie tendra na záchranky je časovo dôležité vzhľadom na začiatok rokovaní vládnych strán o rozpočte na rok 2026.

Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Dohoda bude podľa neho veľmi náročná, predovšetkým pre nevyhnutné šetrenie, ale aj pre politické pohľady vládnych strán.

Fico tvrdí, že tender na záchranky sa musí okamžite zrušiť a zorganizovať nový. Je zvedavý, ako sa koaličná strana Hlas-SD vysporiada s návrhom koaličnej SNS, že celý záchranný systém má byť štátny, čím by sa ušetrili peniaze.„Môžeme na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy ako ďalej v tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva,“ navrhol.

ČO SA NEZMESTILO NA TLAČOVKU XLI. 1. Budeme trvať na kompenzáciách aj v roku 2026, inak cena plynu a tepla vzrastie o jednu tretinu. 2. Je jedno, či slony sexujú alebo sa bijú. Vždy trpí tráva. Ukrajina draho zaplatí za neúspešnú stratégiu Západu oslabiť Rusko cez podporu vojny na Ukrajine. 3. HLAS – SD nezvládnutou komunikáciou pri tendri na záchranky pomohol opozícii vymaniť sa z brutálneho britského škandálu.

Uverejnil používateľ Robert Fico Sobota 9. augusta 2025

V súvislosti s rozpočtom je podľa predsedu vlády v koalícii zhoda na tom, že výdavky na zbrojenie sa zvyšovať nebudú. Verí však, že dôjde k dohode na zvýšení výdavkov na projekty financované ministerstvom obrany, ako je napríklad výstavba nemocníc či iné infraštrukturálne projekty.

Pokiaľ ide o energie, už som oznámil, že po rozhovoroch s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) predložíme na koaličnú radu návrh na kompenzovanie cien plynu a tepla pre 90 percent domácností. V prípade elektriny nám rovnaké ceny v roku 2026 garantuje podpísané memorandum so Slovenskými elektrárňami,“ povedal Fico. Je presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.

Premiér sa vo videu vyjadril aj k avizovanému stretnutiu amerického a ruského prezidenta pre vojnu na Ukrajine. Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.

Zdroj: Info.sk, TASR
