USA údajne dostali od európskych predstaviteľov návrhy na mier na Ukrajine
- DNES - 22:28
- Kyjev/Londýn
Európski predstavitelia v sobotu údajne predložili Spojeným štátom vlastné návrhy na mier na Ukrajine pred tým, ako sa americký prezident Donald Trump stretne na rozhovoroch s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom agentúra Reuters.
Trump v piatok oznámil, že sa 15. augusta stretne na Aljaške s Putinom. Tvrdí, že strany konfliktu vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú blízko k dohode, ktorá by mohla vyriešiť triapolročnú vojnu.
Podrobnosti o potenciálnej dohode zatiaľ neoznámili, podľa Trumpa však bude zahŕňať „určitú výmenu území v prospech oboch“ strán. Mohla by tak požadovať, aby sa Ukrajina vzdala významných častí svojho územia, čo by podľa Kyjeva a jeho európskych spojencov len povzbudilo Rusko v agresii, napísal Reuters.
Viceprezident USA J. D. Vance sa v sobotu v Británii stretol s predstaviteľmi Ukrajiny a európskych spojencov, aby prediskutovali Trumpove snahy o mier.
Americký denník Wall Street Journal informoval, že európski predstavitelia predstavili protinávrh okrem iného požadujúci silné bezpečnostné záruky a to, aby ďalším krokom predchádzalo prímerie a aby výmena územia bola recipročná.
„Nemôžete začať proces odstúpením územia uprostred bojov,“ citoval denník jedného z európskych vyjednávačov. Európski predstavitelia, ktorých kontaktoval Reuters, správu nemohli potvrdiť.
Zelenskyj povedal, že stretnutie v Británii bolo konštruktívne. „Všetky naše argumenty boli vypočuté,“ uviedol vo večernom videopríhovore. „Cesta k mieru pre Ukrajinu by mala byť stanovená spoločne a len spoločne s Ukrajinou, to je kľúčová zásada,“ dodal. V predošlom vyhlásení odmietol akékoľvek územne ústupky.
Reportér spravodajského servera Axios po rozhovoroch v Británii citoval slová amerického predstaviteľa o tom, že stretnutie trvajúce niekoľko hodín „prinieslo významný pokrok k cieľu prezidenta Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine“. Nie je však jasné, či sa účastníci na niečom dohodli.
