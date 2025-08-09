  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
26°Bratislava

Varšava potvrdila podporu pre Bielorusov päť rokov po sporných voľbách

  • DNES - 21:33
  • Varšava
Varšava potvrdila podporu pre Bielorusov päť rokov po sporných voľbách

Poľské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že podporuje „všetkých bieloruských občanov“. Vyhlásenie zverejnilo pri príležitosti piateho výročia prezidentských volieb v Bielorusku, po ktorých nasledovali veľké protivládne protesty.

Na výročie prezidentských volieb uskutočnených 9. augusta 2020 Poľsko v duchu zásad slobody a solidarity potvrdzuje svoju podporu pre všetkých bieloruských občanov usilujúcich sa o obnovenie právneho štátu, demokracie a dodržiavania ľudských práv vo svojej vlasti,“ uviedlo ministerstvo.

Oznámenie prišlo v čase začiatku dvojdňovej konferencie pod názvom „Nové Bielorusko“, ktorú zorganizovala bieloruská exilová opozícia pod vedením Sviatlany Cichanovskej. Na piatom ročníku podujatia sa podľa usporiadateľov zišli oponenti dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka so zámerom načrtnúť budúcu stratégiu opozície.

Poľské ministerstvo tiež vyzvalo bieloruské úrady, aby sa vrátili k dodržiavaniu záväzkov krajiny vyplývajúcich z členstva v OSN a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a aby prepustili všetkých väzňov svedomia vrátane Andrzeja Poczobuta, poľsko-bieloruského novinára odsúdeného na osem rokov väzenia.

Bielorusko patrí do európskej rodiny krajín a jeho cesta k trvalému rozvoju a prosperite vedie v prvom rade cez Európu,“ doplnilo ministerstvo.

V auguste 2020 vyšli do ulíc státisíce Bielorusov po sporných voľbách, ktoré predĺžili Lukašenkovu vtedy 26-ročnú vládu. Podľa oficiálnych údajov získal 80,1 percenta hlasov a Cichanovská 10,1 percenta, opozícia však takéto výsledky považuje za zmanipulované.

Protesty spred piatich rokov boli najväčšími v histórii Bieloruska a bezpečnostné orgány proti nim násilne zakročili, pričom hromadne zatýkali demonštrantov, doplnila PAP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia zadržala v Londýne 365 osôb za podporu zakázanej propalestínskej skupiny

Polícia zadržala v Londýne 365 osôb za podporu zakázanej propalestínskej skupiny

DNES - 20:39Zahraničné

Najmenej 365 osôb zadržali v sobotu policajti v Londýne za úmyselné porušenie nového zákona, ktorý zakázal podporu propalestínskej skupiny Palestine Action.

Grécke lietadlá zhodili humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

Grécke lietadlá zhodili humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

DNES - 19:41Zahraničné

Grécko v sobotu letecky zhodilo do Pásma Gazy humanitárnu pomoc, oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis.

Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

DNES - 16:55Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril o „diplomatickej situácii“ na Ukrajine s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.

Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

DNES - 16:34Zahraničné

V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto.

Vosveteit.sk
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP