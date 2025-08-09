  • Články
Polícia zadržala v Londýne 365 osôb za podporu zakázanej propalestínskej skupiny

  • DNES - 20:39
  • Londýn
Najmenej 365 osôb zadržali v sobotu policajti v Londýne za úmyselné porušenie nového zákona, ktorý zakázal podporu propalestínskej skupiny Palestine Action. Oznámila to večer tamojšia polícia, informuje TASR podľa agentúr AP a PA Media.

Stúpenci Palestine Action organizujú od júla po Spojenom kráľovstve sériu protestov po tom, ako parlament odhlasoval zákaz tejto skupiny a verejných prejavov na jej podporu. Poslanci skupinu zakázali ako teroristickú organizáciu po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili dve lietadlá.

Protestujúci tvrdia, že nový zákon neprimerane obmedzuje slobodu prejavu. V sobotu sa zišli na námestí pri parlamente a desiatky z nich niesli nápisy „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action“.

Londýnska metropolitná polícia na sociálnej sieti uviedla, že okrem 365 zadržaných za podporu zakázanej skupine skončilo v putách ďalších sedem ľudí za iné porušenia zákona, piati z nich za napadnutie policajtov.

Zadržaných protestujúcich, ktorých osobné údaje mohli potvrdiť, podľa polície prepustili pod podmienkou, že sa nezúčastnia na žiadnom ďalšom proteste na podporu Palestine Action. Na základe zákona o boji proti terorizmu je členstvo v tejto skupine alebo jej podpora trestným činom, za ktorý hrozí trest do 14 rokov väzenia.

Zákaz Palestine Action iniciovala ministerka vnútra Yvette Cooperová po júnovej akcii aktivistov na leteckej základni Brize Norton v južnom Anglicku, ktorá bola zameraná na protest proti britskej podpore pre Izrael vo vojne s militantným hnutím Hamas.

Stúpenci skupiny napadli zákaz na súde s argumentom, že britská vláda zašla priďaleko pri vyhlásení Palestine Action za teroristickú organizáciu. „Len čo sa význam pojmu ‚terorizmus‘ oddelí od násilných útokov proti civilnému obyvateľstvu a rozšíri sa tak, aby zahŕňal tých, ktorí spôsobujú ekonomické škody alebo nepríjemnosti bohatým, mocným a zločincom, potom sloboda prejavu nemá význam a demokracia je mŕtva,“ uviedla skupina Defend Our Juries, ktorá organizuje demonštrácie na podporu Palestine Action.

Vojna v Pásme Gazy a obavy týkajúce sa imigrácie podnecujú v Spojenom kráľovstve protesty a protidemonštrácie, píše AP. V nedeľu viacero skupín ohlásilo v centre Londýna pochody za bezpečné prepustenie izraelských rukojemníkov, ktorých palestínski militanti odvliekli do Gazy pri útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

Britská polícia sa pripravuje aj na protesty pred hotelmi po krajine, ktoré využívajú na ubytovanie žiadateľov o azyl.

Zdroj: Info.sk, TASR
