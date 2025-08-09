  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
29°Bratislava

Grécke lietadlá zhodili humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

  • DNES - 19:41
  • Atény
Grécke lietadlá zhodili humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

Grécko v sobotu letecky zhodilo do Pásma Gazy humanitárnu pomoc, oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis.

Pridalo sa tak k niekoľkým západným štátom, ktoré v uplynulej dobe uskutočnili letecké zhadzovanie pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy.

Dve lietadlá gréckeho letectva dnes ráno zhodili 8,5 ton základných potravín v oblastiach Gazy,“ napísal grécky predseda vlády na sociálnej sieti Facebook. „Operácia bola zorganizovaná v spolupráci so štátmi Európskej únie a Blízkeho východu s cieľom podporiť základné potreby obyvateľov zasiahnutého regiónu,“ dodal.

Grécko bude podľa slov premiéra naďalej podnikať kroky na okamžité zastavenie bojov v palestínskej enkláve, prepustenie rukojemníkov a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Je povinnosťou nás všetkých okamžite ukončiť ľudské utrpenie,“ vyhlásil Mitsotakis.

Viaceré štáty vrátane Británie, Francúzska, Nemecka a Španielska v uplynulej dobe v spolupráci s krajinami Blízkeho východu letecky zhodili pomoc na palestínske územie.

OSN však kritizuje tento spôsob poskytovania pomoci, ktorý podľa nej nie je efektívny, a preto apeluje na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.

Šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini upozornil, že samotné letecké zhadzovanie pomoci nezabráni zhoršovaniu hladu v Pásme Gazy. Do palestínskej enklávy by podľa OSN malo denne vstúpiť najmenej 600 kamiónov s humanitárnou pomocou, aby tak dokázali naplniť základné potreby tamojších obyvateľov.

Po rastúcej celosvetovej kritike utrpenia palestínskych civilistov Izrael približne od konca júla opäť povolil väčšie dodávky pomoci po zemi a jej zhadzovanie z lietadiel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je vystavený medzinárodnému tlaku, aby zabezpečil prímerie v palestínskej enkláve, kde sa šíri hladomor, a návrat rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi.

Izraelský bezpečnostný kabinet však v noci na piatok schválil návrh Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

DNES - 16:55Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril o „diplomatickej situácii“ na Ukrajine s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.

Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

DNES - 16:34Zahraničné

V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto.

Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

DNES - 14:58Zahraničné

Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.

Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

DNES - 14:24Zahraničné

Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia.

Vosveteit.sk
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP