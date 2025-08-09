  • Články
Sobota, 9.8.2025
29°Bratislava

SHMÚ: V nedeľu budú opäť vysoké teploty, na východe môžu byť aj búrky

  • DNES - 19:14
  • Bratislava
SHMÚ: V nedeľu budú opäť vysoké teploty, na východe môžu byť aj búrky

Vysoké teploty potrápia väčšinu Slovenska aj v nedeľu (10. 8.).

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na východe SR sa zároveň môžu poobede vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe.

Vysoké teploty, 33 až 34 stupňov Celzia, budú v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v takmer všetkých krajoch okrem Žilinského. Zvýšená výstraha platí pred teplotou 35 až 36 stupňov Celzia platí pre takmer celý Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.

SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici

Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici

DNES - 17:33Domáce

Štyria spolujazdci skončili po dopravnej nehode pri Hrochoti v Banskobystrickom okrese so zraneniami v nemocnici. Za volantom havarovaného auta sedel 24-ročný človek bez vodičského oprávnenia.

V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov

V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov

DNES - 17:05Domáce

V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu.

V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie

V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie

DNES - 16:49Domáce

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska.

Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

DNES - 16:25Domáce

Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Žiadny však nepovažuje za jediný správny.

