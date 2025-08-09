  • Články
Štyria astronauti sa vrátili na Zem po piatich mesiacoch na vesmírnej stanici

  • DNES - 19:11
  • Mys Canaveral
Štyria astronauti sa v sobotu vrátili na Zem po približne piatich mesiacoch, ktoré strávili na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX pristála v mori pri pobreží Kalifornie, ukázali zábery z priameho prenosu vesmírnej agentúry NASA.

Loď Crew Dragon sa v piatok odpojila od ISS a vydala na takmer 18-hodinovú cestu. Posádka misie Crew 10 – americké astronautky Anne McClainová a Nichole Ayersová, japonský astronaut Takuja Oniši a ruský kozmonaut Kirill Peskov – bola na vesmírnej stanici asi 400 kilometrov nad Zemou od marca. Uskutočnila početné vedecké experimenty týkajúce sa napríklad rastu rastlín či reakcie buniek na gravitáciu.

Pred niekoľkými dňami dorazila na ISS misia Crew 11, aby vystriedala doterajšiu posádku. Tvoria ju Američanka Zena Cardmanová, jej kolega z NASA Michael Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Na obežnej dráhe zostanú šesť mesiacov.

Zdroj: Info.sk, TASR
