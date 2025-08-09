  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
33°Bratislava

Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici

  • DNES - 17:33
  • Banská Bystrica
Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici

Štyria spolujazdci skončili po dopravnej nehode pri Hrochoti v Banskobystrickom okrese so zraneniami v nemocnici.

Za volantom havarovaného auta sedel 24-ročný človek bez vodičského oprávnenia. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Dodala, že nehoda sa stala v noci z piatka (8. 8) na sobotu. Na mieste sa vodič auta podrobil dychovej skúške. Výsledok v prepočte predstavoval približne 0,2 promile alkoholu v dychu. „Podľa doteraz zistených informácií pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu a povahe vozovky a zišiel s vozidlom mimo cesty,“ objasnila hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov

V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov

DNES - 17:05Domáce

V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu.

V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie

V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie

DNES - 16:49Domáce

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska.

Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

DNES - 16:25Domáce

Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Žiadny však nepovažuje za jediný správny.

Ministerstvo životného prostredia začne osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach

Ministerstvo životného prostredia začne osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach

DNES - 15:29Domáce

Ministerstvo životného prostredia SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach.

Vosveteit.sk
Výskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetraseniaVýskumníci neverili vlastným očiam. Na YouTube sa objavilo video, ktoré ukazuje mimoriadne vzácny zlom počas zemetrasenia
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP