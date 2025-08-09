Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici
Štyria spolujazdci skončili po dopravnej nehode pri Hrochoti v Banskobystrickom okrese so zraneniami v nemocnici.
Za volantom havarovaného auta sedel 24-ročný človek bez vodičského oprávnenia. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Dodala, že nehoda sa stala v noci z piatka (8. 8) na sobotu. Na mieste sa vodič auta podrobil dychovej skúške. Výsledok v prepočte predstavoval približne 0,2 promile alkoholu v dychu. „Podľa doteraz zistených informácií pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu a povahe vozovky a zišiel s vozidlom mimo cesty,“ objasnila hovorkyňa.
