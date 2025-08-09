  • Články
V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov

  • DNES - 17:05
  • Pribylina
V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu.

Turista utrpel viacero poranení končatín a hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.

O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá v Západných Tatrách pribrala na palubu záchranára HZS. Po prílete na miesto boli doktor a záchranár vysadení pomocou palubného navijaku,“ uviedli horskí záchranári.

Dodali, že pacienta následne vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pomocou leteckej techniky bol transportovaný do nemocničného zariadenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
