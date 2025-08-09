Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine
- DNES - 16:55
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril o „diplomatickej situácii“ na Ukrajine s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.
Došlo k tomu po tom, čo Rusko a Spojené štáty oznámili spoločný summit bez účasti Kyjeva.
„Hovoril som s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Som vďačný za jeho podporu. Vymenili sme si názory na diplomatickú situáciu,“ napísal Zelenskyj na platforme X. „Ukrajina, Francúzsko a všetci naši partneri sú pripravení pracovať tak produktívne, ako sa len dá, v záujme skutočného mieru,“ uviedol ukrajinský líder.
„Je naozaj dôležité, aby Rusi už nikoho znovu nepodviedli. Všetci potrebujeme ozajstný koniec vojny a spoľahlivé bezpečnostné základy pre Ukrajinu i ďalšie európske krajiny,“ zdôraznil.
„Pedro a ja zdieľame rovnaký názor: hlas Európy sa musí brať do úvahy. Koordinujeme naše spoločné európske stanovisko,“ napísal Zelenskyj. „Diskutovali sme aj o ukrajinskej ceste k európskej integrácii. Ukrajina splnila všetky svoje záväzky a je plne pripravená otvoriť prvý súbor rokovacích kapitol. Hovorili sme o potenciálnych možnostiach a budeme hľadať riešenia. Dohodli sme sa, že zostaneme v kontakte,“ doplnil Zelenskyj, pričom tiež poďakoval za podporu.
Zelenskyj v uplynulých dňoch uskutočnil sériu telefonátov so spojencami Kyjeva po návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa v Moskve a tiež po oznámení plánovaného stretnutia šéfa Bieleho domu s Putinom. K rokovaniam oboch lídrov by malo dôjsť 15. augusta na Aljaške.
