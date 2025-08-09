  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
34°Bratislava

Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

  • DNES - 16:55
  • Kyjev
Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril o „diplomatickej situácii“ na Ukrajine s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.

Došlo k tomu po tom, čo Rusko a Spojené štáty oznámili spoločný summit bez účasti Kyjeva.

Hovoril som s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Som vďačný za jeho podporu. Vymenili sme si názory na diplomatickú situáciu,“ napísal Zelenskyj na platforme X. „Ukrajina, Francúzsko a všetci naši partneri sú pripravení pracovať tak produktívne, ako sa len dá, v záujme skutočného mieru,“ uviedol ukrajinský líder.

Je naozaj dôležité, aby Rusi už nikoho znovu nepodviedli. Všetci potrebujeme ozajstný koniec vojny a spoľahlivé bezpečnostné základy pre Ukrajinu i ďalšie európske krajiny,“ zdôraznil.

Pedro a ja zdieľame rovnaký názor: hlas Európy sa musí brať do úvahy. Koordinujeme naše spoločné európske stanovisko,“ napísal Zelenskyj. „Diskutovali sme aj o ukrajinskej ceste k európskej integrácii. Ukrajina splnila všetky svoje záväzky a je plne pripravená otvoriť prvý súbor rokovacích kapitol. Hovorili sme o potenciálnych možnostiach a budeme hľadať riešenia. Dohodli sme sa, že zostaneme v kontakte,“ doplnil Zelenskyj, pričom tiež poďakoval za podporu.

Zelenskyj v uplynulých dňoch uskutočnil sériu telefonátov so spojencami Kyjeva po návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa v Moskve a tiež po oznámení plánovaného stretnutia šéfa Bieleho domu s Putinom. K rokovaniam oboch lídrov by malo dôjsť 15. augusta na Aljaške.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby

DNES - 16:34Zahraničné

V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto.

Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

DNES - 14:58Zahraničné

Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.

Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

DNES - 14:24Zahraničné

Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia.

Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

DNES - 12:52Zahraničné

Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Vosveteit.sk
Bežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníciBežný liek proti bolesti výrazne zvyšuje riziko zlyhania srdca, varujú výskumníci
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP