V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie
Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska.
Tento zákaz platí od 30. júla do 15. augusta a môže byť predĺžený. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.
„Toto opatrenie bolo zavedené ako preventívna reakcia na potenciálne riziko pre národnú bezpečnosť a ochranu obyvateľov vyplývajúca z prebiehajúceho konfliktu pozdĺž thajsko-kambodžskej hranici,“ priblížil rezort diplomacie.
Pripomína, že za porušenie zákazu hrozí väzenie na viac ako jeden rok vrátane pokuty vo výške 40.000 thajských bahtov. Bezpečnostné zložky sú podľa MZVEZ oprávnené lietajúci dron okamžite zničiť z dôvodu porušenia národnej bezpečnosti.
(1 EUR = 37,37 THB)
V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov
V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu.
Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny
Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Žiadny však nepovažuje za jediný správny.
Ministerstvo životného prostredia začne osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach
Ministerstvo životného prostredia SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach.
Klimatizácia: Prečo vás môže ochladiť aj zničiť. Chyby, ktoré robí 9 z 10 ľudí
Letné horúčavy dokážu byť nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné.