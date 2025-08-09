Japonsko: Nagasaki si pripomenulo 80 rokov od zhodenia atómovej bomby
- DNES - 16:34
- Nagasaki
V japonskom Nagasaki si v sobotu pripomenuli 80. výročie zhodenia jadrovej bomby na toto mesto.
Starosta Širó Suzuki na ceremónii varoval pred rastúcou hrozbou nukleárnej vojny a vyzval svet, aby sa poučil z histórie a zaistil, že Nagasaki zostane posledným mestom, ktoré bolo cieľom jadrového útoku.
„Táto existenčná kríza ľudstva sa stala bezprostrednou pre každého z nás, ktorí žijeme na Zemi,“ uviedol Suzuki v mierovej deklarácii prednesenej na každoročnom spomienkovom podujatí.
Na ceremónii držali minútu ticha o 11.02 h miestneho času, v momente, keď nad Nagasaki 9. augusta 1945 explodovala atómová bomba zhodená Spojenými štátmi. Odhaduje sa, že 40.000 ľudí zahynulo na mieste a najmenej 30.000 ďalších do konca roka podľahlo zraneniam alebo otrave rádioaktívnym žiarením.
Tri dni predtým americké vojenské letectvo zhodilo jadrovú bombu na japonské mesto Hirošima, ktoré sa spolu s Nagasaki stali symbolmi hrôz vojny. Japonsko 15. augusta 1945 vyhlásilo kapituláciu a podpísalo ju 2. septembra 1945, čím sa definitívne skončila druhá svetová vojna.
Suzuki uviedol, že svet dnes sužuje začarovaný kruh konfrontácie a fragmentácie, ktorý musí byť prekonaný. Zdôraznil, že veľkú silu má občianska spoločnosť, keď poukázal na japonskú organizáciu Nihon Hidankjó, ktorej vlani udelili Nobelovu cenu mieru za úsilie o svet bez jadrových zbraní. Toto hnutie tvoria ľudia, ktorí prežili jadrové bombardovanie Hirošimy a Nagasaki.
Starosta Nagasaki tiež znova vyzval japonskú vládu, aby pristúpila k dohovoru OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017, čo žiadal aj jeho náprotivok v Hirošime na spomienkovej ceremónii pred troma dňami.
Výročie si pripomenul aj generálny tajomník OSN António Guterres. "80 rokov od zdevastovania Nagasaki atómovou bombou spomíname na desaťtisíce ľudí, ktorí zahynuli v jednom okamihu,“ napísal na sociálnej sieti. Vyzval zároveň na úsilie o svet bez nukleárnych zbraní.
Zelenskyj diskutoval s Macronom a Sánchezom o diplomatickej situácii na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu hovoril o „diplomatickej situácii“ na Ukrajine s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom aj španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.
Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu
Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.
Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov
Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia.
Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina
Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina.