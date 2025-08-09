  • Články
Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

  • DNES - 16:25
  • Bratislava
Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu.

Žiadny však nepovažuje za jediný správny. Tvrdí, že nikto o nich nebude rokovať z pozície sily. Informovalo tlačové oddelenie Hlasu-SD.

Strana podľa vlastných slov víta každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku. „Politika má byť o riešeniach, nie o kultúrnych vojnách a zástupných témach. Takú politiku robí aj Kamil Šaško, ktorý presadil reformu, ktorá skvalitňuje systém rýchlej zdravotnej pomoci, v čom ho strana Hlas plne podporuje. Vítame, že to konečne pochopil aj Andrej Danko (predseda SNS, pozn. TASR),“ uviedlo tlačové oddelenie.

Slovenská národná strana v sobotu informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD.

Zdroj: Info.sk, TASR
