Hlas je ochotný diskutovať o návrhu SNS, aby bol záchranný systém štátny

Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu.
Žiadny však nepovažuje za jediný správny. Tvrdí, že nikto o nich nebude rokovať z pozície sily. Informovalo tlačové oddelenie Hlasu-SD.
Strana podľa vlastných slov víta každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku. „Politika má byť o riešeniach, nie o kultúrnych vojnách a zástupných témach. Takú politiku robí aj Kamil Šaško, ktorý presadil reformu, ktorá skvalitňuje systém rýchlej zdravotnej pomoci, v čom ho strana Hlas plne podporuje. Vítame, že to konečne pochopil aj Andrej Danko (predseda SNS, pozn. TASR),“ uviedlo tlačové oddelenie.
Slovenská národná strana v sobotu informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD.
V Západných Tatrách spadol turista z chodníka približne 100 metrov
V Západných Tatrách v sobotu spadol 35-ročný poľský turista približne 100 metrov z chodníka medzi Volovcom a Deravou, smerom k Nižnému Jamnickému plesu.
V Thajsku platí zákaz používania dronov, za porušenie hrozí väzenie
Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že thajský úrad civilného letectva vydal okamžitý zákaz používania všetkých typov dronov a bezpilotných systémov na celom území Thajska.
Ministerstvo životného prostredia začne osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach
Ministerstvo životného prostredia SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach.
Klimatizácia: Prečo vás môže ochladiť aj zničiť. Chyby, ktoré robí 9 z 10 ľudí
Letné horúčavy dokážu byť nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné.