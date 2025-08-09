Ministerstvo životného prostredia začne osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach.
Pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú v správe štátneho podniku. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Všade vo svete je to samozrejmosť, že štátne vlajky vejú na všetkých významných kultúrnych, ale aj infraštruktúrnych projektoch, pretože je to odraz úspechu národa. Len na Slovensku je to akoby problém a nie samozrejmosť,“ skonštatoval Taraba. V tejto súvislosti poukázal na bratislavský hrad Devín, kde vlajka mesiac veje. Myslí si, že nikomu neublížilo, že bola vyvesená. Dodnes podľa vlastných slov nerozumie, prečo bolo osadenie vlajky takým zdĺhavým procesom.
V nedeľu bude ešte teplo, v pondelok sa ochladí asi o päť stupňov
V nedeľu (10. 8.) bude ešte veľmi teplo, meteorológovia očakávajú 30 až 36 stupňov Celzia. V pondelok (11. 8.) bude približne o päť stupňov chladnejšie.
Prezidentský palác aj parlament otvoria svoje brány pre verejnosť 30. augusta
Prezidentský palác aj Národná rada (NR) SR otvoria svoje brány pre verejnosť v sobotu 30. augusta.
ÚVZ: Q horúčka sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom
Ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii (Q horúčka) sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom, najčastejšie ovcami, kozami a hovädzím dobytkom.