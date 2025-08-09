Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu
- DNES - 14:58
- Kyjev
Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.
Na schôdzke sa bude diskutovať o vojne na Ukrajine, upresnila kancelária britského premiéra Keira Starmera.
Podľa zdrojov britskej vlády by rokovania v grófstve Kent mali trvať celý deň. Stretnutie sa stane „dôležitým fórom na diskusiu o pokroku v zabezpečení spravodlivého a trvalého mieru“, uviedol Starmerov úrad v prepise sobotňajšieho telefonátu medzi premiérom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Obaja lídri privítali želanie prezidenta (USA Donalda) Trumpa ukončiť túto barbarskú vojnu a zhodli sa, že je potrebné naďalej vyvíjať tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil svoju nelegálnu vojnu,“ dodal úrad v prepise podľa AFP.
Zelenskyj v uplynulých dňoch uskutočnil sériu telefonátov so spojencami Kyjeva po návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa v Moskve a tiež po oznámení plánovaného stretnutia šéfa Bieleho domu s Putinom. K rokovaniam oboch lídrov by malo dôjsť 15. augusta na Aljaške.
„Sú potrebné jasné kroky, ako aj maximálna koordinácia medzi nami a našimi partnermi. Oceňujeme odhodlanie Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a všetkých našich partnerov ukončiť vojnu,“ doplnil Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.
