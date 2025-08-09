  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
34°Bratislava

Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

  • DNES - 14:58
  • Kyjev
Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu

Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.

Na schôdzke sa bude diskutovať o vojne na Ukrajine, upresnila kancelária britského premiéra Keira Starmera.

Podľa zdrojov britskej vlády by rokovania v grófstve Kent mali trvať celý deň. Stretnutie sa stane „dôležitým fórom na diskusiu o pokroku v zabezpečení spravodlivého a trvalého mieru“, uviedol Starmerov úrad v prepise sobotňajšieho telefonátu medzi premiérom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Obaja lídri privítali želanie prezidenta (USA Donalda) Trumpa ukončiť túto barbarskú vojnu a zhodli sa, že je potrebné naďalej vyvíjať tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil svoju nelegálnu vojnu,“ dodal úrad v prepise podľa AFP.

Zelenskyj v uplynulých dňoch uskutočnil sériu telefonátov so spojencami Kyjeva po návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa v Moskve a tiež po oznámení plánovaného stretnutia šéfa Bieleho domu s Putinom. K rokovaniam oboch lídrov by malo dôjsť 15. augusta na Aljaške.

Sú potrebné jasné kroky, ako aj maximálna koordinácia medzi nami a našimi partnermi. Oceňujeme odhodlanie Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a všetkých našich partnerov ukončiť vojnu,“ doplnil Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

DNES - 14:24Zahraničné

Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia.

Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

DNES - 12:52Zahraničné

Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén

Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén

DNES - 11:50Zahraničné

Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene.

Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin

Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin

DNES - 9:25Zahraničné

Ukrajinský prezident varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom neprinesú mier.

Vosveteit.sk
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP