Klimatizácia: Prečo vás môže ochladiť aj zničiť. Chyby, ktoré robí 9 z 10 ľudí

  • DNES - 14:55
  • Bratislava
Letné horúčavy dokážu byť nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné.

Klimatizácia je dnes pre mnohých neoddeliteľnou súčasťou komfortu, no nesprávne používanie môže priniesť zdravotné riziká aj zvýšené náklady na energie. Pozrime sa, ako ju využívať rozumne – v aute, doma aj na dovolenke.

Klimatizácia v aute – komfort na cestách

Správna teplota a prúdenie vzduchu

Pri dlhých cestách je lákavé nastaviť klímu na „ľadový režim“. No rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal presiahnuť 6–8 °C, aby ste predišli teplotnému šoku pri vystupovaní z auta. Ideálna teplota v kabíne počas leta je 23–25 °C.

Tipy pre bezpečné používanie:

  • Začnite vetrať: Pred zapnutím klimatizácie naštartujte a otvorte okná na 1–2 minúty, aby sa horúci vzduch rýchlo vyvetril.
  • Nasmerujte prúdenie vzduchu hore alebo do strán, nie priamo na telo, aby ste sa vyhli zápalom hrdla či svalovým blokádam.
  • Používajte recirkuláciu len krátkodobo, inak sa môže vzduch v kabíne „zastáť“ a zvýšiť koncentráciu CO₂.
  • Údržba je kľúčová: Meníte peľový filter klimatizácie aspoň raz ročne? Ak nie, riskujete množstvo baktérií a plesní v systéme.

Klimatizácia v domácnosti a na dovolenke – úľava s rozumom

Aj doma alebo v hotelovej izbe platí pravidlo: rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by nemal byť extrémny. Odporúčaná hodnota je 24–26 °C. Takto sa telo nemusí neustále prispôsobovať veľkým teplotným skokom.

Praktické rady:

  • Chlaďte postupne: Zapnite klímu ešte skôr, než teplota v miestnosti stúpne na maximum.
  • Používajte funkciu „dry“ (odvlhčovanie) – pocit chladu sa zvýši aj pri miernom znížení teploty.
  • Zatvárajte okná a dvere – inak klimatizácia pracuje zbytočne a spotreba energie prudko rastie.
  • Na dovolenke v hoteli – nenastavujte klimatizáciu na minimum a nenechávajte ju bežať celý deň, keď nie ste v izbe.
  • Čistota filtrov – pravidelné čistenie minimalizuje riziko plesní a alergií.

Zdravotné odporúčania pri používaní klimatizácie

  • Vyhnite sa priamemu ofuku tela – prúd studeného vzduchu na svaly alebo kĺby môže spôsobiť bolestivé blokády, zápaly a stuhnutie.
  • Dopĺňajte tekutiny – klimatizácia vysušuje vzduch, čo vedie k rýchlejšej dehydratácii.
  • Chráňte dýchacie cesty – pri dlhodobom pobyte v klimatizovanom priestore majte po ruke vodu alebo zvlhčovač vzduchu.
  • Dávajte pozor na deti a seniorov – sú citlivejší na prudké zmeny teplôt.
  • Ak pociťujete pálenie očí či suchý nos, použite umelé slzy alebo izotonický sprej do nosa.
Zdroj: Info.sk
