Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

  • DNES - 14:24
  • Ankara
Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov

Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia, píše agentúra AFP.

Ministerstvo na sociálnej sieti X uviedlo, že teploty namerané v 66 z 220 meteorologických staníc boli v priemere o 1,9 stupňa Celzia vyššie oproti predchádzajúcim rokom.

V tureckom meste Silopi neďaleko hraníc s Irakom a Sýriou ku koncu júla zaznamenali dokonca nový národný teplotný rekord 50,5 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 49,5 stupňa bol nameraný v auguste 2023.

Turecko v dôsledku horúčav skľučujú lesné požiare. Na západe krajiny minulý mesiac v ich dôsledku prišlo o život 14 ľudí. Úrady v piatok evakuovali stovky ľudí v severozápadnej provincii Čanakkale, kde pre dva samostatné požiare uzavreli prieliv Dardanely pre námornú dopravu.

Vlna horúčav vyvoláva obavy z nedostatku vody v niektorých oblastiach Turecka. Letovisko Cesme na pobreží Egejského mora od 25. júla obmedzilo dodávky vody pre obyvateľov a turistov v čase od 23.00 h do 06.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
