Turecko zaznamenalo najteplejší júl za posledných 55 rokov
- DNES - 14:24
- Ankara
Turecko zaznamenalo na svojom území najhorúcejší júl za posledných 55 rokov. Informovalo o tom v sobotu turecké ministerstvo životného prostredia, píše agentúra AFP.
Ministerstvo na sociálnej sieti X uviedlo, že teploty namerané v 66 z 220 meteorologických staníc boli v priemere o 1,9 stupňa Celzia vyššie oproti predchádzajúcim rokom.
V tureckom meste Silopi neďaleko hraníc s Irakom a Sýriou ku koncu júla zaznamenali dokonca nový národný teplotný rekord 50,5 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 49,5 stupňa bol nameraný v auguste 2023.
Turecko v dôsledku horúčav skľučujú lesné požiare. Na západe krajiny minulý mesiac v ich dôsledku prišlo o život 14 ľudí. Úrady v piatok evakuovali stovky ľudí v severozápadnej provincii Čanakkale, kde pre dva samostatné požiare uzavreli prieliv Dardanely pre námornú dopravu.
Vlna horúčav vyvoláva obavy z nedostatku vody v niektorých oblastiach Turecka. Letovisko Cesme na pobreží Egejského mora od 25. júla obmedzilo dodávky vody pre obyvateľov a turistov v čase od 23.00 h do 06.00 h.
Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť venovanú Kyjevu
Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a USA.
Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina
Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina.
Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén
Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene.
Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin
Ukrajinský prezident varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom neprinesú mier.