V nedeľu bude ešte teplo, v pondelok sa ochladí asi o päť stupňov
V nedeľu (10. 8.) bude ešte veľmi teplo, meteorológovia očakávajú 30 až 36 stupňov Celzia. V pondelok (11. 8.) bude približne o päť stupňov chladnejšie.
Od utorka (12. 8.) sa bude opäť otepľovať a od polovice budúceho týždňa dosiahne maximálna teplota zväčša 29 až 35 stupňov, na juhu postupne až do 37 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Počas tohto víkendu k nám pred studeným frontom vrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Studený front prejde v priebehu zajtrajšieho popoludnia a večera cez našu oblasť ďalej na juhovýchod a za ním k nám bude po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať v pondelok od západu do našej oblasti, od severozápadu prechodne prúdiť chladnejší vzduch,“ priblížil SHMÚ. Dodal, že neskôr sa stred tlakovej výše presunie cez Slovensko nad východnú Európu a po jej zadnej strane bude od juhu až juhozápadu opäť prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch.
Ochladenie od nedele 17. augusta je podľa meteorológov otázne, na toto obdobie je v predpovedi veľmi veľká miera neistoty. „V každom prípade je už takmer isté, že sa nám práve dnes začína najdlhšie súvislé obdobie horúčav tohto leta. A to aj napriek tomu, že v pondelok a čiastočne aj v utorok bude prechodne prerušené,“ skonštatovali.
SHMÚ tvrdí, že zrážok bude v najbližších dňoch až na malé lokálne prechodné výnimky málo a viacero dní bude úplne suchých. Prehánky či búrky predpokladajú predovšetkým v nedeľu na východe SR.
Prezidentský palác aj parlament otvoria svoje brány pre verejnosť 30. augusta
Prezidentský palác aj Národná rada (NR) SR otvoria svoje brány pre verejnosť v sobotu 30. augusta.
ÚVZ: Q horúčka sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom
Ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii (Q horúčka) sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom, najčastejšie ovcami, kozami a hovädzím dobytkom.
V Malej Fatre pod Malým Rozsutcom zablúdil český turista
Horskí záchranári pomáhali 62-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok (8. 8.) v nočných hodinách zablúdil v Malej Fatre pod Malým Rozsutcom.
SNS považuje zrušenie tendra na záchranky za nedostatočné riešenie problému
Koaličná SNS víta, že sa k výzve na zrušenie tendra na záchranku pridal aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Zrušenie súťaže však považuje za nedostatočné riešenie problému.