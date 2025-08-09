  • Články
Sobota, 9.8.2025
  • DNES - 13:44
  • Bratislava
V nedeľu bude ešte teplo, v pondelok sa ochladí asi o päť stupňov

V nedeľu (10. 8.) bude ešte veľmi teplo, meteorológovia očakávajú 30 až 36 stupňov Celzia. V pondelok (11. 8.) bude približne o päť stupňov chladnejšie.

Od utorka (12. 8.) sa bude opäť otepľovať a od polovice budúceho týždňa dosiahne maximálna teplota zväčša 29 až 35 stupňov, na juhu postupne až do 37 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Počas tohto víkendu k nám pred studeným frontom vrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Studený front prejde v priebehu zajtrajšieho popoludnia a večera cez našu oblasť ďalej na juhovýchod a za ním k nám bude po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať v pondelok od západu do našej oblasti, od severozápadu prechodne prúdiť chladnejší vzduch,“ priblížil SHMÚ. Dodal, že neskôr sa stred tlakovej výše presunie cez Slovensko nad východnú Európu a po jej zadnej strane bude od juhu až juhozápadu opäť prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch.

Ochladenie od nedele 17. augusta je podľa meteorológov otázne, na toto obdobie je v predpovedi veľmi veľká miera neistoty. „V každom prípade je už takmer isté, že sa nám práve dnes začína najdlhšie súvislé obdobie horúčav tohto leta. A to aj napriek tomu, že v pondelok a čiastočne aj v utorok bude prechodne prerušené,“ skonštatovali.

SHMÚ tvrdí, že zrážok bude v najbližších dňoch až na malé lokálne prechodné výnimky málo a viacero dní bude úplne suchých. Prehánky či búrky predpokladajú predovšetkým v nedeľu na východe SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
