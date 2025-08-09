Taliansko poskytne dotácie na kúpu elektrických áut
- DNES - 12:59
- Rím
Talianska vláda schválila nové dotácie v hodnote takmer 600 miliónov eur na podporu nákupu elektrických vozidiel, oznámilo to v piatok (8. 8.) ministerstvo životného prostredia a energetiky.
Štát v rámci podpornej schémy ponúkne až 10.000 eur jednotlivcom a 20.000 eur malým firmám, čo pokryje do 30 % celkovej kúpnej ceny nového elektrického osobného alebo úžitkového vozidla. Dotácie, financované z fondov Európskej únie na obnovu po pandémii COVID-19, budú vyhradené pre jednotlivcov alebo spoločnosti vo väčších mestských oblastiach s cieľom znížiť znečistenie a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Príjemcovia bude zároveň musieť vyradiť vozidlo so spaľovacím motorom emisnej triedy Euro 5 alebo nižšej, vyrobené v roku 2015 alebo skôr, uviedlo ministerstvo.
Predaj elektrických vozidiel v Európe sa potýka s ťažkosťami, ktoré sú spôsobené vysokými cenami a nedostatkom nabíjacích staníc, hoci Európska únia sa postupne snaží vyradiť vozidlá so spaľovacím motorom, aby dosiahla svoje ciele v oblasti ochrany klímy.
V Taliansku tvorili batériové elektrické vozidlá tento rok v júni len 6 % predaja nových automobilov, zatiaľ čo v celej EÚ to bolo v priemere 15 %.
Švajčiarsky Pilatus pozastavil v dôsledku ciel dodávky biznis jetov do USA
Švajčiarsky výrobca lietadiel Pilatus pozastavil dodávky biznis jetov PC-12 a PC-24 na americký trh. Ako dôvod uviedol americké dovozné clá, v dôsledku ktorých sa firma dostala do „silnej konkurenčnej nevýhody“.
Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte
Pokiaľ chce koalícia pokračovať vo vládnutí, nemá inú možnosť, ako nájsť dohodu na štátnom rozpočte na budúci rok. A bolo by rozumné schváliť rozpočet ešte pred 21. novembrom 2025.
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom
Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.
Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu
Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g).