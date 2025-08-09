  • Články
Sobota, 9.8.2025
Taliansko poskytne dotácie na kúpu elektrických áut

Talianska vláda schválila nové dotácie v hodnote takmer 600 miliónov eur na podporu nákupu elektrických vozidiel, oznámilo to v piatok (8. 8.) ministerstvo životného prostredia a energetiky.

Štát v rámci podpornej schémy ponúkne až 10.000 eur jednotlivcom a 20.000 eur malým firmám, čo pokryje do 30 % celkovej kúpnej ceny nového elektrického osobného alebo úžitkového vozidla. Dotácie, financované z fondov Európskej únie na obnovu po pandémii COVID-19, budú vyhradené pre jednotlivcov alebo spoločnosti vo väčších mestských oblastiach s cieľom znížiť znečistenie a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Príjemcovia bude zároveň musieť vyradiť vozidlo so spaľovacím motorom emisnej triedy Euro 5 alebo nižšej, vyrobené v roku 2015 alebo skôr, uviedlo ministerstvo.

Predaj elektrických vozidiel v Európe sa potýka s ťažkosťami, ktoré sú spôsobené vysokými cenami a nedostatkom nabíjacích staníc, hoci Európska únia sa postupne snaží vyradiť vozidlá so spaľovacím motorom, aby dosiahla svoje ciele v oblasti ochrany klímy.

V Taliansku tvorili batériové elektrické vozidlá tento rok v júni len 6 % predaja nových automobilov, zatiaľ čo v celej EÚ to bolo v priemere 15 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
