  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
32°Bratislava

Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

  • DNES - 12:52
  • Moskva
Dmitriev: Niektoré krajiny sa budú usilovať o narušenie schôdzky Trumpa a Putina

Šéf Ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že sa s ruským prezidentom stretne v piatok 15. augusta v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana.

Dmitriev v sobotu uviedol, že niektoré krajiny, ktoré nemenoval, sa usilujú o predĺženie viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. „Bezpochyby viaceré krajiny, ktoré majú záujem na pokračovaní konfliktu, vynaložia obrovské úsilie, aby narušili plánovanú schôdzku prezidenta Putina a prezidenta Trumpa,“ napísal Dmitriev na platforme Telegram. Objasnil, že pod spomínaným úsilím má na mysli „provokácie a dezinformácie“.

Putinov poradca Jurij Ušakov tvrdí, že Trump a Putin sa počas stretnutia „zamerajú na diskusiu o možnostiach dosiahnutia dlhodobého mierového riešenia ukrajinskej krízy“. „Zrejme to bude náročný proces, ale budeme sa aktívne a energicky zapájať,“ dodal.

Na plánované stretnutie Trumpa a Putina v sobotu reagoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý upozornil, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas tohto bilaterálneho summitu neprinesú mier. Vylúčil tiež porušenie ústavy tým, že by odstúpili východoukrajinské územia Rusku.

Ukrajinci nedajú svoje územie okupantovi,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Akékoľvek rozhodnutie proti nám, akékoľvek rozhodnutie bez Ukrajiny, sú taktiež rozhodnutiami proti mieru. Nedosiahne sa nimi nič. Vojna sa neskončí bez nás, bez Ukrajiny,“ dodal.

Zelenskyj vo vyhlásení na Telegrame uviedol, že územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v ústave a rokovanie o jej porušení neprichádza do úvahy. Reagoval tak na piatkové vyjadrenia Trumpa, podľa ktorých „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén

Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén

DNES - 11:50Zahraničné

Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene.

Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin

Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin

DNES - 9:25Zahraničné

Ukrajinský prezident varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom neprinesú mier.

Axios: USA, Ukrajina a európske štáty si chcú pred summitom zjednotiť postoje

Axios: USA, Ukrajina a európske štáty si chcú pred summitom zjednotiť postoje

DNES - 9:16Zahraničné

Vysokopostavení zástupcovia USA, Ukrajiny a niekoľkých európskych krajín sa pred bilaterálnym summitom medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom plánujú počas víkendu stretnúť v Spojenom kráľovstve.

Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky

Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky

DNES - 8:02Zahraničné

Americký prezident Donald Trump podľa denníkov The New York Times a Wall Street Journal plánuje nasadiť v boji proti latinskoamerickým drogovým kartelom armádu.

Vosveteit.sk
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérieStačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP