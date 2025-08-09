  • Články
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Švajčiarsky Pilatus pozastavil v dôsledku ciel dodávky biznis jetov do USA

  • DNES - 11:57
  • Stans
Švajčiarsky výrobca lietadiel Pilatus pozastavil dodávky biznis jetov PC-12 a PC-24 na americký trh. Ako dôvod uviedol americké dovozné clá, v dôsledku ktorých sa firma dostala do „silnej konkurenčnej nevýhody“.

Americký trh je pre Pilatus kľúčový. Z ročnej produkcie PC-12 a PC-24 smeruje až 40 % práve do USA. „Nové americké clá predstavujú pre Pilatus výraznú konkurenčnú nevýhodu,“ uviedla spoločnosť. „V krátkodobom horizonte povedú k dočasnému zastaveniu dodávok a prerušeniu súčasného biznisu v USA,“ dodala.

Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť na švajčiarske tovary 39-percentné dovozné clá Švajčiarov šokovalo. Predchádzajúce rokovania sa totiž vyvíjali sľubne a švajčiarska vláda predpokladala, že sa jej podarí uzatvoriť výhodnú dohodu. Po oznámení Trumpa koncom minulého týždňa o výške ciel sa však Švajčiarsko zaradilo medzi krajiny s najvyššími clami, čo vyvoláva obavy medzi výrobcami luxusných hodiniek, syrov či čokolády. Navyše, podľa najnovších informácií sa clo týka aj zlatých tehál, pričom Švajčiarsko je centrom obchodu s drahým kovom.

Podľa oznámenia švajčiarskej vlády Bern pokračuje v rokovaniach s Washingtonom s cieľom clá zmierniť. Firmy a ekonómovia totiž varovali pred výrazným znižovaním počtu pracovných miest, keďže clá v tejto výške fakticky odstavili švajčiarske podniky od amerického trhu.

Čo sa týka spoločnosti Pilatus, tá uviedla, že sa bude snažiť dostať lietadlá na ďalšie trhy. Zároveň sa však usiluje urýchliť výstavbu závodu v Sarasote na Floride, kde plánuje kompletnú produkciu lietadiel. Firma dodala, že robí všetko, čo je v jej silách, aby udržala prácu pre zhruba 3000 zamestnancov, pričom nevylučuje skrátenie pracovného času.

Zdroj: Info.sk, TASR
Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

DNES - 7:29Ekonomické

Pokiaľ chce koalícia pokračovať vo vládnutí, nemá inú možnosť, ako nájsť dohodu na štátnom rozpočte na budúci rok. A bolo by rozumné schváliť rozpočet ešte pred 21. novembrom 2025.

Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

VČERA - 16:26Ekonomické

Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.

Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

VČERA - 15:14Ekonomické

Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g).

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

VČERA - 12:02Ekonomické

Opozícia na tlačových konferenciách vytvára dojem, že je tu korupcia a nefungujúce inštitúcie, čím sa zvyšuje nervozita v spoločnosti. V piatok to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

