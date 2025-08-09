Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén
- DNES - 11:50
- Atény
Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene. Grécke médiá uviedli, že hasiči majú situáciu z väčšej časti pod kontrolou a od rána zasahujú na mieste spolu s vrtuľníkmi a lietadlami.
Požiar horí približne 35 kilometrov od gréckej metropoly Atény a podľa všetkého bol založený úmyselne, povedal starosta jednej zo zasiahnutých obcí štátnej televízii ERT. Uviedol, že na mieste vzniku sa našla plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali podozrivú osobu na motocykli.
Úrady evakuovali niekoľko dedín a zachraňovali približne 400 osôb. Viacero domov v oblasti zhorelo do tla, no celkový rozsah škôd doposiaľ nie je známy. Jeden muž zomrel v piatok, keď jeho odľahlý dom zachvátili plamene. Veľké požiare sužujú aj centrálne Grécko a severozápad polostrova Peloponéz.
Grécka agentúra civilnej ochrany uviedla, že riziko lesných požiarov zostáva v mnohých častiach krajiny mimoriadne vysoké z dôvodu pretrvávajúceho sucha a silného vetra. Vysoká úroveň varovania platí napríklad pre Krétu, súostrovie Kyklady či polostrov Chalkidiki. Vyššiu úroveň výstrahy má podľa agentúry veľká časť polostrova Peloponéz a tiež región okolo Atén a ostrov Eubója.
Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin
Ukrajinský prezident varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom neprinesú mier.
Axios: USA, Ukrajina a európske štáty si chcú pred summitom zjednotiť postoje
Vysokopostavení zástupcovia USA, Ukrajiny a niekoľkých európskych krajín sa pred bilaterálnym summitom medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom plánujú počas víkendu stretnúť v Spojenom kráľovstve.
Trump plánuje proti drogovým kartelom nasadiť armádu, píšu americké denníky
Americký prezident Donald Trump podľa denníkov The New York Times a Wall Street Journal plánuje nasadiť v boji proti latinskoamerickým drogovým kartelom armádu.
Pri univerzitnom kampuse v Atlante strieľal neznámy útočník, je mŕtvy
Muž, ktorý v piatok v americkom štáte Georgia spustil paľbu v blízkosti kampusov Emoryho univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v meste Atlanta, je mŕtvy.