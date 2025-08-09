  • Články
Grécko: Hasiči aj v sobotu bojujú s rozsiahlym požiarom neďaleko Atén

  • DNES - 11:50
  • Atény
Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene. Grécke médiá uviedli, že hasiči majú situáciu z väčšej časti pod kontrolou a od rána zasahujú na mieste spolu s vrtuľníkmi a lietadlami.

Požiar horí približne 35 kilometrov od gréckej metropoly Atény a podľa všetkého bol založený úmyselne, povedal starosta jednej zo zasiahnutých obcí štátnej televízii ERT. Uviedol, že na mieste vzniku sa našla plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali podozrivú osobu na motocykli.

Úrady evakuovali niekoľko dedín a zachraňovali približne 400 osôb. Viacero domov v oblasti zhorelo do tla, no celkový rozsah škôd doposiaľ nie je známy. Jeden muž zomrel v piatok, keď jeho odľahlý dom zachvátili plamene. Veľké požiare sužujú aj centrálne Grécko a severozápad polostrova Peloponéz.

Grécka agentúra civilnej ochrany uviedla, že riziko lesných požiarov zostáva v mnohých častiach krajiny mimoriadne vysoké z dôvodu pretrvávajúceho sucha a silného vetra. Vysoká úroveň varovania platí napríklad pre Krétu, súostrovie Kyklady či polostrov Chalkidiki. Vyššiu úroveň výstrahy má podľa agentúry veľká časť polostrova Peloponéz a tiež región okolo Atén a ostrov Eubója.

Zdroj: Info.sk, TASR
