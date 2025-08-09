  • Články
ÚVZ: Q horúčka sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom

Ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii (Q horúčka) sa šíri zvyčajne kontaktom s infikovaným zvieraťom, najčastejšie ovcami, kozami a hovädzím dobytkom, alebo kontaktom s plodom, placentou či telesnými tekutinami z obdobia po pôrode zvieraťa.

Nákaza je možná aj kontaminovaným mliekom alebo výrobkami z neho. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na svojom webe v súvislosti s výskytom prípadov Q horúčky v obci Ráztočno v okrese Prievidza.

Baktéria sa nachádza v moči, stolici a mlieku infikovaných zvierat, ale najmä v maternici, placente a v plodovej vode,“ priblížil úrad. Dodal, že možno sa nakaziť aj kontaktom s kontaminovanými poľnohospodárskymi produktmi, ako je vlna, srsť, slama alebo seno.

U ľudí môže ochorenie podľa hygienikov vzniknúť aj bez priameho kontaktu s infikovanými zvieratami, pretože Coxiella burnetii je vysoko odolná voči rôznym vplyvom prostredia a šíri sa po vetre. Ako podotkli, baktériu môže prenášať aj široká škála iných živočíchov, ako sú voľne žijúce cicavce, plazy, ryby a vtáky alebo aj domáce zvieratá - mačky a psy. „Ojedinele sa môže prenášať kliešťami alebo inými článkonožcami,“ dodali.

Pripomenuli však, že ide o zriedkavé ochorenie. „Výskyt na Slovensku bol v ostatných 20 rokoch minimálny, ročne bolo do Epidemiologického informačného systému nahlásených do päť prípadov ochorenia,“ spresnil ÚVZ. Dodal, že v územnej pôsobnosti RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde sa ochorenie v súčasnosti vyskytuje, naposledy zaznamenali výskyt ochorenia v roku 1996. „Odborní pracovníci RÚVZ stále vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie,“ objasnil ÚVZ.

Zvýšenému riziku nákazy sú vystavení napríklad poľnohospodárski pracovníci, pracovníci na bitúnkoch, pracovníci v mäsokombinátoch, veterinári a pracovníci spracovávajúci vlnu. Doplnil, že pred nákazou je možné chrániť sa vyhýbaním kontaktu s nakazenými zvieratami. „Obmedzte aktivity, pri ktorých sa víri prach, pretože ten dokáže preniesť baktérie na dlhé vzdialenosti. Konzumujte iba pasterizované mlieko a výrobky z neho. Dbajte na dôkladnú hygienu rúk, obzvlášť po kontakte so zvieratami,“ odporučil ÚVZ.

Slovenská akadémia vied 5. augusta informovala, že laboratórne výsledky preukázali výskyt prípadov Q horúčky v obci Ráztočno.

Zdroj: Info.sk, TASR
