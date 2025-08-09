  • Články
SNS považuje zrušenie tendra na záchranky za nedostatočné riešenie problému

  • DNES - 10:47
  • Bratislava
Koaličná SNS víta, že sa k výzve na zrušenie tendra na záchranku pridal aj premiér Robert Fico (Smer-SD).

Zrušenie súťaže však považuje za nedostatočné riešenie problému. K záchrannému systému chce priniesť vlastný návrh. Informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

Problémom záchranného systému je obrovská predraženosť. Problémom tendru je nezákonné správanie určitého okruhu osôb. Nezákonnosť postupu pri záchrannom systéme nech posúdi generálny prokurátor,“ skonštatovali národniari.

Vláda by mala podľa SNS bezodkladne zmeniť systém záchranných služieb a to tak, že záchranné služby by poskytoval výlučne štát. Tvrdí, že ten dokáže najlepšie vyhodnotiť spoluprácu súkromného a štátneho charakteru z hľadiska verejného záujmu. „Je zrejmé, že pri jednej štátnej záchranke by došlo k stabilizácii personálu, technického vybavenia, ako aj profesionalizácii celého záchranného zboru,“ podotkla strana.

Slovenská národná strana v tejto súvislosti navrhne prostredníctvom zákona, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. „Je zrejmé, že takýmto spôsobom dôjde k úspore obrovských finančných prostriedkov,“ povedali národniari. Predpokladajú úsporu minimálne 600 miliónov eur. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD.

Predseda vlády v piatok (8. 8.) uviedol, že tender na záchranky musí byť zrušený. Odôvodnil to tým, že sú s ním spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti. Ak minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) urobí v pondelok (11. 8.) všetky potrebné kroky k zrušeniu tendra, nie je „žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby“.

Šaško požiadal svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra.

Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva tender na záchranky v piatok nezrušil. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú jeho odchod z pozície šéfa rezortu. Úrad pre verejné obstarávanie upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
