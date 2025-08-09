  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
28°Bratislava

Fontána Družba sa rozžiari farbami na tóny hudby Mariána Vargu

  • DNES - 10:13
  • Bratislava
Fontána Družba sa rozžiari farbami na tóny hudby Mariána Vargu

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) chystá pri príležitosti 8. výročia úmrtia Mariána Vargu spomienkové podujatie na Námestí slobody.

V sobotu sa fontána Družba prvýkrát od svojho spustenia rozžiari farbami a rozozvučí na tóny hudby Mariána Vargu a Collegium musicum. Podujatie sa začne o 20.30 h. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Bleho Francúzová. Spresnila, že ide o jednu z tém celoročného cyklu Kontexty, programovej iniciatívy BKIS.

Svetelný efekt sa objaví v 30-minútových intervaloch na skladbu Hudba k vodometu a vytvorí jedinečný vizuálny aj zvukový moment,“ priblížilo stredisko. S príhovormi na ňom vystúpia riaditeľka BKIS Katarína Hulíková a spisovateľ a textár Peter Uličný. Čestnou hostkou podujatia bude hudobníkova manželka Jana Vargová. „Marián Varga znamená na hudobnej scéne naozaj veľa. Bratislava sa stala jeho domovom, miestom vzniku jeho nenapodobiteľnej tvorby a rozhodujúcich životných stretnutí,“ hovorí Hulíková.

Cyklus Kontexty sa zameria na historické míľniky hlavného mesta a dejinné udalosti Slovenska. Podľa organizátora pripomenie aj umelecký a spoločenský prínos osobností, ktoré svojou prácou, postojmi a talentom formovali oblasť svojho pôsobenia. „Ich odkaz BKIS zachytí krátkodobými umeleckými zásahmi vo verejnom priestore, voľným prepájaním historických udalostí so súčasným dianím, to všetko prienikmi s umeleckou scénou,“ vysvetľuje stredisko k cyklu s tým, že jeho zámerom je nazrieť na udalosti z novej perspektívy, vracať ich do prítomnosti, vytvoriť chvíľu na pozastavenie sa, zahĺbenie a vychutnanie si umeleckého zážitku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SNS považuje zrušenie tendra na záchranky za nedostatočné riešenie problému

SNS považuje zrušenie tendra na záchranky za nedostatočné riešenie problému

DNES - 10:47Domáce

Koaličná SNS víta, že sa k výzve na zrušenie tendra na záchranku pridal aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Zrušenie súťaže však považuje za nedostatočné riešenie problému.

Počas horúčav treba vypiť približne dva až tri litre tekutín denne

Počas horúčav treba vypiť približne dva až tri litre tekutín denne

DNES - 10:24Domáce

Počas horúčav treba vypiť približne dva až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia.

Nové Mesto a BARMO sa dohodli na pravidlách rekonštrukcie Kukurice

Nové Mesto a BARMO sa dohodli na pravidlách rekonštrukcie Kukurice

DNES - 9:22Domáce

Bratislavské Nové Mesto a Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany (BARMO) sa dohodli na pravidlách pri rekonštrukcii bývalého internátu Hviezda, známeho aj ako Kukurica.

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy

VČERA - 20:18Domáce

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy.

Vosveteit.sk
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP