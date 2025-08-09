Fontána Družba sa rozžiari farbami na tóny hudby Mariána Vargu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) chystá pri príležitosti 8. výročia úmrtia Mariána Vargu spomienkové podujatie na Námestí slobody.
V sobotu sa fontána Družba prvýkrát od svojho spustenia rozžiari farbami a rozozvučí na tóny hudby Mariána Vargu a Collegium musicum. Podujatie sa začne o 20.30 h. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Bleho Francúzová. Spresnila, že ide o jednu z tém celoročného cyklu Kontexty, programovej iniciatívy BKIS.
„Svetelný efekt sa objaví v 30-minútových intervaloch na skladbu Hudba k vodometu a vytvorí jedinečný vizuálny aj zvukový moment,“ priblížilo stredisko. S príhovormi na ňom vystúpia riaditeľka BKIS Katarína Hulíková a spisovateľ a textár Peter Uličný. Čestnou hostkou podujatia bude hudobníkova manželka Jana Vargová. „Marián Varga znamená na hudobnej scéne naozaj veľa. Bratislava sa stala jeho domovom, miestom vzniku jeho nenapodobiteľnej tvorby a rozhodujúcich životných stretnutí,“ hovorí Hulíková.
Cyklus Kontexty sa zameria na historické míľniky hlavného mesta a dejinné udalosti Slovenska. Podľa organizátora pripomenie aj umelecký a spoločenský prínos osobností, ktoré svojou prácou, postojmi a talentom formovali oblasť svojho pôsobenia. „Ich odkaz BKIS zachytí krátkodobými umeleckými zásahmi vo verejnom priestore, voľným prepájaním historických udalostí so súčasným dianím, to všetko prienikmi s umeleckou scénou,“ vysvetľuje stredisko k cyklu s tým, že jeho zámerom je nazrieť na udalosti z novej perspektívy, vracať ich do prítomnosti, vytvoriť chvíľu na pozastavenie sa, zahĺbenie a vychutnanie si umeleckého zážitku.
