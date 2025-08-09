Zelenskyj varoval pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“ počas schôdzky Trump - Putin
- DNES - 9:25
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom neprinesú mier.
Vylúčil tiež porušenie ústavy tým, že by odstúpili východoukrajinské územia Rusku.
„Ukrajinci nedajú svoje územie okupantovi,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Akékoľvek rozhodnutie proti nám, akékoľvek rozhodnutie bez Ukrajiny, sú taktiež rozhodnutiami proti mieru. Nedosiahne sa nimi nič. Vojna sa neskončí bez nás, bez Ukrajiny,“ dodal.
Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram uviedol, že územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v ústave a rokovanie o jej porušení neprichádza do úvahy. Reagoval tak na piatkové vyjadrenia Trumpa, podľa ktorých „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“.
Americký prezident v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s Putinom budúci týždeň, v piatok 15. augusta, v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Trump k údajnej výmene území neposkytol bližšie podrobnosti.
