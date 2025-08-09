Nové Mesto a BARMO sa dohodli na pravidlách rekonštrukcie Kukurice
Bratislavské Nové Mesto a Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany (BARMO) sa dohodli na pravidlách pri rekonštrukcii bývalého internátu Hviezda, známeho aj ako Kukurica.
Hlučné práce budú eliminované cez pracovné dni po 21.00 h a taktiež v nedeľu. Ide o výsledok tohtotýždňového stretnutia, ktorým mestská časť reagovala na podnety občanov na opakované rušenie nočného pokoja.
„Dohodli sme si jasné pravidlá a veríme, že sa budú rešpektovať. Vzhľadom na to, že stavebné práce sa majú postupne utlmovať, veríme, že k podobným stretnutiam, aj na základe dohody, už nebude musieť prísť,“ uviedol pre TASR starosta Nového Mesta Matúš Čupka.
Mestská časť si podľa neho uvedomuje, že ide o stavbu spadajúcu do režimu strategická infraštruktúra, ktorá si vyžaduje špecifický prístup, avšak doterajšia situácia ju, rovnako ako vlani na jeseň, znepokojovala. Zdôrazňuje, že komfort obyvateľov je pre ňu dôležitý. Počas bežného dňa má stavebník eliminovať hlučné práce po 21.00 h, a to napríklad demolačné činnosti či pílenie železa. V nedeľu nebude vykonávať žiadne hlučné práce s výnimkou premávky stavebného výťahu.
Zvýšenú hlučnosť spôsobovala v uplynulých týždňoch najmä kontrola statiky a odstraňovanie starých šácht. „Dobrou správou je, že hlučné práce už postupne ustupujú a ich intenzita sa zníži,“ poznamenal Čupka s tým, že rekonštrukciu je podľa BARMO potrebné dokončiť najneskôr na jar 2026, aby bol projekt oprávnený na financovanie z eurofondov.
Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR uviedlo, že rekonštrukčné práce prebiehajú v nepretržitom pracovnom režime. Realizácia si totiž vyžaduje výkon určitých stavebných prác aj počas nočných hodín, aby bola zachovaná kontinuita a dodržané predpísané technologické postupy, a tým aj bezpečnosť stavby. „Zároveň realizáciou prác aj počas nočných hodín zabezpečujeme, aby rekonštrukcia trvala čo najkratší možný čas s čo najnižšími možnými vplyvmi na okolie stavby,“ priblížilo tlačové oddelenie MO SR.
Rezort obrany si však uvedomuje, že výkon niektorých prác môže spôsobovať, najmä v nočných hodinách, občasný nadmerný hluk. Ubezpečuje, že prijíma všetky dostupné opatrenia na zníženie hladiny hluku. Podotýka, že o prácach večer a v noci riadne informoval aj mestskú časť vrátane dôvodov a popisu prijatých opatrení. Deklaruje, že so zhotoviteľom stavby komunikuje, aby dodržiaval všetky opatrenia s cieľom minimalizovať hluk prenikajúci do okolia stavby. Za spôsobené nepríjemnosti sa však ospravedlňuje.
V nasledujúcich dvoch týždňoch by sa mala podľa starostu konať prehliadka priestorov za účasti prvého architekta tejto bratislavskej ikonickej stavby. Spoločne aj s predstaviteľmi štátu by si mala mestská časť prejsť objekt a pozrieť sa na priebeh vykonaných prác.
Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom MO.
