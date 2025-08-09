  • Články
Na Spišskom hrade sa cez víkend koná rytiersky turnaj

  • DNES - 8:28
  • Spišské Podhradie
Spišský hrad bude počas soboty a nedele (10. 8.) dejiskom rytierskeho turnaja, ktorý prenesie návštevníkov do obdobia stredoveku. Podujatie pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Spišské múzeum v Levoči.

Našou snahou je atraktívnym spôsobom priblížiť Spišský hrad širokému okruhu návštevníkov, preto sme pripravili veľký rytiersky turnaj, ktorý má ambíciu byť kvalitnou a autentickou prezentáciou stredovekého rytierstva v Uhorsku,“ uviedol vedúci odborného oddelenia múzea Jozef Kušnír. Priblížil, že fenomén rytierstva sa podľa západoeurópskych vzorov formoval aj v prostredí stredovekého Uhorska. „Rytieri tvorili významnú súčasť kráľovského vojska a okrem obrany kráľovstva sa zúčastňovali aj vojenských výprav. Za oddané a verné služby im udeľoval panovník nielen šľachtické tituly, ale aj majetky a niekedy dokonca celé panstvá. Rytieri sa zároveň zúčastňovali turnajov, ktoré boli nielen výcvikom, ale tiež demonštráciou pripravenosti, odvahy, udatnosti a ich bojových zručností,“ doplnil.

Na podujatí so začiatkom o 9.00 h sa predstaví skupina historického šermu Tostabur, ktorá je známa nadšencom tohto druhu umenia doma aj v zahraničí. Podľa kultúrno-propagačnej manažérky múzea Lenky Girovej je rytiersky turnaj jedným z vrcholov letnej sezóny na Spišskom hrade. „Počas oboch víkendových dní je pre našich návštevníkov pripravený bohatý program. Uvidia historické šermiarske vystúpenia a scény, stvárnenie takzvaných božích súdov, ukážky rôznych spôsobov mučenia v minulosti, historickú lukostreľbu, dobovú hudbu, spev a tanec,“ uviedla s tým, že vyvrcholením oboch dní je veľký stredoveký rytiersky turnaj na koňoch.

Detskí návštevníci si počas víkendu môžu podľa organizátorov vyskúšať aj historizujúce hry a dobový vojenský tábor.

Zdroj: Info.sk, TASR
