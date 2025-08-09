  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
24°Bratislava

Hrad Modrý Kameň pripraví večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov

  • DNES - 8:17
  • Modrý Kameň
Hrad Modrý Kameň pripraví večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov

Večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov a Balašovcov budú súčasťou sobotného podujatia na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš.

Informovala jeho kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková. Hrad je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).

Dodala, že pre návštevníkov sprístupnia prehliadky každú celú hodinu. „Počas podujatia budú ľudia objavovať tajomstvá a legendy, získajú aj informácie o histórii hradu Modrý Kameň od našich lektorov,“ objasnila s tým, že sobotná akcia bude trvať od 18.00 do 23.00 h.

Pripravujú aj pozorovanie padajúcich perzeidov, začne sa o 21.00 h na hradnej zrúcanine. Pre deti sprístupnia tvorivú dielňu múzea, kde si vytvoria vlastného draka. „Interaktívna výstava Koleso umožní zabaviť sa a aj poučiť prostredníctvom vystavených hračiek,“ dodala Ďuríková.

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na Spišskom hrade sa cez víkend koná rytiersky turnaj

Na Spišskom hrade sa cez víkend koná rytiersky turnaj

DNES - 8:28Kultúra

Spišský hrad bude počas soboty a nedele dejiskom rytierskeho turnaja, ktorý prenesie návštevníkov do obdobia stredoveku.

Slávny americký herec, producent a aktivista Martin Sheen má 85 rokov

Slávny americký herec, producent a aktivista Martin Sheen má 85 rokov

6:59 03.08.2025Kultúra

Jeho herecké umenie si vyslúžilo celosvetové uznanie a získal zaň nespočetné množstvo významných filmových cien.

Históriu starých Slovanov priblíži festival Brány času v Múzeu slovenskej dediny

Históriu starých Slovanov priblíži festival Brány času v Múzeu slovenskej dediny

7:38 19.07.2025Kultúra

Festival Brány času v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine priblíži históriu starých Slovanov.

Napoludnie otvoria v Trenčíne pre návštevníkov brány hudobného festivalu Pohoda

Napoludnie otvoria v Trenčíne pre návštevníkov brány hudobného festivalu Pohoda

8:15 10.07.2025Kultúra

Na pravé poludnie otvoria vo štvrtok na trenčianskom letisku pre návštevníkov brány multižánrového festivalu Pohoda.

Vosveteit.sk
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP