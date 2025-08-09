  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
18°Bratislava

Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

  • DNES - 7:29
  • Bratislava
Hrabko: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

Pokiaľ chce koalícia pokračovať vo vládnutí, nemá inú možnosť, ako nájsť dohodu na štátnom rozpočte na budúci rok. A bolo by rozumné schváliť rozpočet ešte pred 21. novembrom 2025. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Ak rozpočet nebude schválený do 21. novembra, bude sa naň už vzťahovať ústavný zákon o dlhovej brzde a jeho limity, čo by vláde spôsobilo politické problémy. „Dokázali by vykorčuľovať aj z toho, otázkou je, čo by ich to stálo. Vyzerá to, že budú, ľudovo povedané, šturmovať a budú sa snažiť, aby bol rozpočet do 21. novembra schválený,“ odhadol Hrabko.

Celý vejár možností politického vývoja v prípade, že sa vládna koalícia nedokáže dohodnúť, zažilo podľa neho Slovensko v priebehu predchádzajúceho volebného obdobia. „Je to jednoduché, ak chce vládna koalícia ďalej vládnuť, musí sa dohodnúť, nič iné jej neostáva. Ak vládnuť ďalej nechce, môže sa spätiť a nedohodnúť. A potom uvidíme, čo nás bude čakať,“ konštatoval Hrabko.

Scenár predčasných volieb si však podľa neho vyžaduje podporu najmenej 90 poslancov, takže je v praxi reálny iba v prípade, že by mal podporu Smeru-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SD) má podľa neho kľúčovú pozíciu nielen vo vláde, vládnej koalícii ako takej, ale má v rukách aj rozhodnutie o tom, či bude koalícia ďalej pokračovať. „Smer dokáže predčasné voľby zariadiť veľmi rýchlo, ak Robert Fico bude chcieť. Lebo si neviem predstaviť, že by za ne opozícia nezahlasovala,“ poznamenal Hrabko. „Z každého uhla pohľadu je Robert Fico najsilnejší hráč. Ako on zvykne hovoriť, zo všetkých štyroch svetových strán,“ dodal.

Premiér už na sociálnej sieti avizoval zámer udržať v roku 2026 ceny energií pre 90 percent domácností nezmenené, čo si bude od štátu vyžadovať dotácie na úrovni stoviek miliónov eur. Avizoval tiež, že z tohto dôvodu sa začína intenzívne rokovanie s Európskou komisiou (EK) o využití eurofondov pre tieto kompenzácie. „Ja to vnímam ako rýdzo politické rozhodnutie,“ reagoval Hrabko, podľa ktorého sa tak zreálnenie cien energií iba odkladá o ďalší rok.

Slovenské hnutie obrody (SHO) informovalo o podaní ústavnej sťažnosti na Ústavný súd (ÚS) SR, pretože prezident SR Peter Pellegrini odmietol vypísať referendum o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. ÚS pre TASR uviedol, že „predmetná ústavná sťažnosť bola Ústavnému súdu doručená 1. augusta 2025 a zatiaľ nebola predbežne prerokovaná“.

Podľa Hrabka má ÚS v zásade dve možnosti, buď sťažnosť okamžite odmietnuť, alebo prijať na ďalšie konanie a definitívne o nej rozhodnúť neskôr. Podľa Hrabka je však kľúčovým problémom referendovej petičnej akcie nejasne formulovaná otázka. „Bola formulovaná zle, v podstate je nevykonateľná,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

VČERA - 16:26Ekonomické

Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.

Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

VČERA - 15:14Ekonomické

Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g).

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

VČERA - 12:02Ekonomické

Opozícia na tlačových konferenciách vytvára dojem, že je tu korupcia a nefungujúce inštitúcie, čím sa zvyšuje nervozita v spoločnosti. V piatok to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

NKÚ: Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave, diaľnice sa stavajú pomaly

NKÚ: Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave, diaľnice sa stavajú pomaly

VČERA - 11:07Ekonomické

Bez diaľnice či rýchlostnej cesty bolo vlani 29 okresov, najviac na východnom Slovensku, hlási Najvyšší kontrolný úrad.

Vosveteit.sk
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP