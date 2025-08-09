  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
17°Bratislava

Pri univerzitnom kampuse v Atlante strieľal neznámy útočník, je mŕtvy

  • DNES - 5:59
  • Atlanta
Pri univerzitnom kampuse v Atlante strieľal neznámy útočník, je mŕtvy

Muž, ktorý v piatok v americkom štáte Georgia spustil paľbu v blízkosti kampusov Emoryho univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v meste Atlanta, je mŕtvy.

Pri zásahu proti aktívnemu strelcovi utrpel jeden z policajtov ťažké zranenia, ktorým neskôr podľahol v nemocnici.

Podľa policajného náčelníka Darina Schierbauma neboli pri útoku zranení žiadni civilisti.

Univerzita v piatok o 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ) vydala varovanie pred aktívnym strelcom, ktorý sa pohyboval po areáli univerzity. Okolo 18.00 h sa podľa agentúry AP v oblasti rozozvučala výstražná siréna, zatiaľ čo na miesto naďalej prichádzali vozidlá bezpečnostných zložiek.

Podľa stanice NBC News úrady približne o pol hodinu neskôr oznámili, že verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo, keďže sa polícii podarilo útočníka zneškodniť. Univerzita v príspevku na platforme X však vyzvala ľudí, aby sa oblasti aj naďalej vyhýbali.

Zamestnanci CDC uviedli, že guľky zasiahli okná viacerých budov ich komplexu. Polícia v súčasnosti vyšetruje, či boli tieto výstrely vypálené úmyselne. Starosta Atlanty Andre Dickens uviedol, že je ešte príliš skoro na to, aby bolo možné určiť motív páchateľa.

Podľa dostupných informácií bol útočník ozbrojený dlhou strelnou zbraňou. Polícia na mieste činu zaistila ďalšie tri strelné zbrane. Strelca našli mŕtveho na druhom poschodí budovy oproti CDC.

V súčasnosti nevieme, či jeho smrť spôsobili policajti, alebo si ju spôsobil sám,“ uviedol Schierbaum. Príslušníci polície aktuálne prehľadávajú aj bielu dodávku v blízkosti miesta činu, no Schierbaum dodal, že stále nie je jasné, či patrila podozrivému.

Guvernér štátu Georgia Brian Kemp pochválil úsilie bezpečnostných zložiek. „Dvakrát tento týždeň sa vyšinutí zločinci zamerali na nevinných obyvateľov Georgie,“ povedal Kemp s odkazom na streľbu na vojenskej základni Fort Stewart, pri ktorej utrpelo zranenia päť vojakov.

Kampusy Emoryho univerzity a CDC sú obklopené zalesnenými štvrťami v severovýchodnej časti Atlanty. Táto oblasť je ťažko prístupná a je známa hustou premávkou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil

Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil

DNES - 5:46Zahraničné

Americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška.

Zomrel veliteľ misie Apollo 13 James Lovell

Zomrel veliteľ misie Apollo 13 James Lovell

DNES - 5:43Zahraničné

Vo veku 97 rokov zomrel vo štvrtok v meste Lake Forest v americkom štáte Illinois James Lovell, veliteľ pilotovanej misie Apollo 13, ktorý s poškodenou vesmírnou loďou bezpečne pristál na Zemi.

Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

VČERA - 22:13Zahraničné

Návštevníci hudobného festivalu Sziget v Maďarsku vyjadrili v piatok svoju nespokojnosť s premiérom Viktorom Orbánom.

Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

VČERA - 21:53Zahraničné

Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že vo vojne na Ukrajine existuje šanca dosiahnuť aspoň prímerie a že všetko závisí od správneho tlaku na Rusko, vyhlásil Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP