Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil
- DNES - 5:46
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana.
„Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal.
Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín mal uplynúť v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa agentúry Reuters vzhľadom na avizovaný summit lídrov však nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.
