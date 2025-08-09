  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
17°Bratislava

Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil

  • DNES - 5:46
  • Washington
Trump sa má stretnúť s Putinom 15. augusta na Aljaške, Kremeľ to potvrdil

Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana.

Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal.

Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.

Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín mal uplynúť v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Podľa agentúry Reuters vzhľadom na avizovaný summit lídrov však nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri univerzitnom kampuse v Atlante strieľal neznámy útočník, je mŕtvy

Pri univerzitnom kampuse v Atlante strieľal neznámy útočník, je mŕtvy

DNES - 5:59Zahraničné

Muž, ktorý v piatok v americkom štáte Georgia spustil paľbu v blízkosti kampusov Emoryho univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v meste Atlanta, je mŕtvy.

Zomrel veliteľ misie Apollo 13 James Lovell

Zomrel veliteľ misie Apollo 13 James Lovell

DNES - 5:43Zahraničné

Vo veku 97 rokov zomrel vo štvrtok v meste Lake Forest v americkom štáte Illinois James Lovell, veliteľ pilotovanej misie Apollo 13, ktorý s poškodenou vesmírnou loďou bezpečne pristál na Zemi.

Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

VČERA - 22:13Zahraničné

Návštevníci hudobného festivalu Sziget v Maďarsku vyjadrili v piatok svoju nespokojnosť s premiérom Viktorom Orbánom.

Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

VČERA - 21:53Zahraničné

Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že vo vojne na Ukrajine existuje šanca dosiahnuť aspoň prímerie a že všetko závisí od správneho tlaku na Rusko, vyhlásil Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP