  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
24°Bratislava

Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

  • DNES - 22:13
  • Budapešť
Maďarsko: „Špinavý Fidesz“, skandovali návštevníci hudobného festivalu Sziget

Návštevníci hudobného festivalu Sziget v Maďarsku vyjadrili v piatok svoju nespokojnosť s premiérom Viktorom Orbánom. Podľa agentúry AFP sú protivládne pokriky na koncertoch pred budúcoročnými voľbami čoraz bežnejším javom, píše TASR.

Budapeštiansky Sziget patrí medzi najväčšie európske hudobné festivaly pod holým nebom a každoročne priláka približne 400.000 návštevníkov. V piatok počas vystúpenia jedného z maďarských raperov na festivale diváci skandovali „Špinavý Fidesz“.

V uplynulom období sa na protivládnych zhromaždeniach hojne používa slogan „Špinavý Fidesz“ na odsúdenie premiéra Orbána a jeho strany Fidesz, ktorá je od roku 2010 nepretržite pri moci.

Podľa maďarských médií sa skandovanie tohto sloganu prvýkrát objavilo na malom festivale koncom júna. Odvtedy sa rozšírilo na festivaly po celej krajine, tiež do susedného Rumunska a na Slovensko, kde žijú početné maďarsky hovoriace komunity. Slogan dokonca kričali počas koncertov aj apolitickí umelci, píše AFP.

Orbán tento rok čelil kritike aj zo strany viacerých maďarských hudobníkov. V januári tohto roka raper Majka vydal skladbu Csurran, cseppen (Cvrkne, kvapne), ktorá má na Yotube doteraz 25 miliónov videní. V klipe sa spieva o premiérovi Pandurovi vo fiktívnej krajine Bindžistan, ktorý sa pod vplyvom séra pravdy chváli v priamom televíznom prenose korupciou a zneužívaním moci. Po natočení rozhovoru členovia štábu nečakane vypadnú z okna nemocnice. Prežil to len jeden, ale ten potom vypadol znova a premiér Pandur deň po odvysielaní rozhovoru zavádza v Bindžistane totálnu diktatúru.

Pred budúcoročnými voľbami čelí Orbán bezprecedentnej výzve lídra opozície Pétera Magyara, ktorý bol od roku 2002 členom Fideszu a pracoval v dôležitých štátnych inštitúciách, píše francúzska agentúra.

Nedávne prieskumy ukazujú, že Magyarova strana TISZA má podľa júnového prieskumu medzi voličmi vo veku 18 až 29 rokov výrazný náskok 42 percent.

Na tohtoročnom festivale Sziget, ktorý potrvá do pondelka, vystúpia aj americká popová hviezda Chappell Roan a britská klubová diva Charli XCX.

V júli maďarská vláda zakázala provokatívnej írskej rapovej skupine Kneecap vystúpiť na Szigete a obvinila ich z antisemitských nenávistných prejavov. Organizátori festivalu tento krok označili za „bezprecedentný“ a poľutovaniahodný.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

DNES - 21:53Zahraničné

Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že vo vojne na Ukrajine existuje šanca dosiahnuť aspoň prímerie a že všetko závisí od správneho tlaku na Rusko, vyhlásil Zelenskyj.

Juhovýchodne od Atén vypukol rozsiahly požiar, má už jednu obeť

Juhovýchodne od Atén vypukol rozsiahly požiar, má už jednu obeť

DNES - 21:49Zahraničné

Najmenej jednu obeť si vyžiadal rozsiahly lesný požiar, ktorý sa rozhorel v piatok v metropolitnej oblasti Atén a pre silný vietor sa vymkol spod kontroly.

Nehoda autobusu s trúchliacimi v Keni si vyžiadala najmenej 21 obetí

Nehoda autobusu s trúchliacimi v Keni si vyžiadala najmenej 21 obetí

DNES - 20:38Zahraničné

Nehoda autobusu na západe Kene si v piatok vyžiadala najmenej 21 obetí, oznámili miestne úrady.

Hrozí ďalšia pandémia? V Číne sa šíri vírus chikungunya

Hrozí ďalšia pandémia? V Číne sa šíri vírus chikungunya

DNES - 20:05Zahraničné

Kvôli ochoreniu prenášanému komármi prijali bezpečnostné opatrenia.

Vosveteit.sk
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP