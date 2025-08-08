  • Články
Zelenskyj: Spojenci Kyjeva sa zhodujú, že je šanca dosiahnuť aspoň prímerie

  • DNES - 21:53
  • Kyjev
Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že vo vojne na Ukrajine existuje šanca dosiahnuť aspoň prímerie a že všetko závisí od správneho tlaku na Rusko, vyhlásil v piatok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Už teraz máme veľkú podporu, a to v nových okolnostiach, keďže Rusku bola stanovená lehota na zastavenie paľby. Zatiaľ vidíme, že Rusi to ignorujú – aspoň zatiaľ,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore, ktorý zverejnil na sieti X. Podľa stanice Sky News sa zdá, že tým prispieva k špekuláciám o možnej dohode o prímerí na Ukrajine, ktorú údajne pripravujú Spojený štáty a Rusko.

V predchádzajúcom príspevku zverejnenom po telefonáte s českým premiérom Petrom Fialom napísal, že USA sú odhodlané dosiahnuť prímerie. „A my musíme spoločne podporovať všetky konštruktívne kroky. Dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier môže byť len výsledkom nášho spoločného úsilia,“ uviedol Zelenskyj.

V príhovore povedal, že mal viac ako desať telefonických rozhovorov s lídrami rôznych krajín a jeho tím je v neustálom kontakte s Trumpovou administratívou. Oznámil tiež, že poradcovia pre národnú bezpečnosť Ukrajiny a spojeneckých krajín budú ešte v piatok rokovať.

Zdroj z Bieleho domu podľa stanice Sky News v piatok uviedol, že Rusi poskytli zoznam požiadaviek na možné prímerie na Ukrajine a Washington sa teraz snaží získať súhlas Ukrajincov a európskych spojencov.

Trump začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Ako však poznamenala agentúra Reuters, vzhľadom na očakávaný summit lídrov nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.

Zdroj: Info.sk, TASR
