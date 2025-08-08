Juhovýchodne od Atén vypukol rozsiahly požiar, má už jednu obeť
- DNES - 21:49
- Atény
Najmenej jednu obeť si vyžiadal rozsiahly lesný požiar, ktorý sa rozhorel v piatok v metropolitnej oblasti Atén a pre silný vietor sa vymkol spod kontroly.
Hovorca hasičského zboru Vassilis Vathrakogiannis uviedol, že obeťou plameňov sa stal 76-ročný muž, ktorého našli záchranné zložky v jeho odľahlom dome.
Požiar vypukol v piatok popoludní z doteraz neznámych príčin približne 35 kilometrov juhovýchodne od Atén. Podľa úradov sú v súčasnosti na hasenie plameňov zo vzduchu nasadené tri hasiace lietadlá a päť vrtuľníkov. Hasičský zbor podporujú záchranné zložky z iných častí krajiny. Turistické rezorty zatiaľ nie sú ohrozené.
Niekoľko dedín v oblasti už bolo evakuovaných. Napriek preventívnym opatreniam ľahlo popolom niekoľko desiatok domov.
V oblasti Egejského mora je v platnosti najvyšší stupeň výstrahy pred požiarmi. V najbližších dňoch sa tam očakáva aj silný vietor, ktorý skomplikuje prácu hasičov. Meteorológovia varovali, že z dôvodu pretrvávajúceho sucha môže aj malá iskra v priebehu niekoľkých minút spôsobiť rozsiahly požiar.
