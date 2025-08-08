  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
26°Bratislava

Nehoda autobusu s trúchliacimi v Keni si vyžiadala najmenej 21 obetí

  • DNES - 20:38
  • Nairobi
Nehoda autobusu s trúchliacimi v Keni si vyžiadala najmenej 21 obetí

Nehoda autobusu na západe Kene si v piatok vyžiadala najmenej 21 obetí, oznámili miestne úrady. Vodič autobusu podľa nich stratil kontrolu nad vozidlom a autobus sa prevrátil na druhú stranu cesty.

Cestujúci sa vracali z pohrebu a medzi obeťami nehody v okrese Kisumu, je zhodne po desať žien a mužov a desaťročné dievča. Okrem nich utrpelo vážne zranenia päť ďalších ľudí vrátane osemmesačného bábätka, ktorých ošetrujú v neďalekej nemocnice.

Autobus sa podľa miestnych médií prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody. Keňa podľa AFP dosahuje zlé výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré sú často úzke a v zanedbanom stave. Polícia z dopravných nehôd neraz viní vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.

Smrteľné nehody v tejto východoafrickej krajiny hlásia takmer každý deň. Vo štvrtok sa do obytnej oblasti v blízkosti hlavného mesta Nairobi zrútilo malé lietadlo patriace charitatívnej organizácii, pričom zahynulo šesť ľudí. V ten istý deň si zrážka vlaku a autobusu v strednej časti krajiny vyžiadala osem obetí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hrozí ďalšia pandémia? V Číne sa šíri vírus chikungunya

Hrozí ďalšia pandémia? V Číne sa šíri vírus chikungunya

DNES - 20:05Zahraničné

Kvôli ochoreniu prenášanému komármi prijali bezpečnostné opatrenia.

Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

DNES - 19:28Zahraničné

Všetky poľské rodiny aj tí, ktorí túžia po ich založení, musia mať istotu, že ich štát podporuje.

Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

DNES - 18:57Zahraničné

Schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa.

Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

DNES - 18:36Zahraničné

Budínsky ústredný obvodný súd nariadil vziať do vyšetrovacej väzby do 8. septembra muža podozrivého z hľadania osoby, ktorá by spáchala atentát na predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.

Vosveteit.sk
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP