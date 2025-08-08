Nehoda autobusu s trúchliacimi v Keni si vyžiadala najmenej 21 obetí
- DNES - 20:38
- Nairobi
Nehoda autobusu na západe Kene si v piatok vyžiadala najmenej 21 obetí, oznámili miestne úrady. Vodič autobusu podľa nich stratil kontrolu nad vozidlom a autobus sa prevrátil na druhú stranu cesty.
Cestujúci sa vracali z pohrebu a medzi obeťami nehody v okrese Kisumu, je zhodne po desať žien a mužov a desaťročné dievča. Okrem nich utrpelo vážne zranenia päť ďalších ľudí vrátane osemmesačného bábätka, ktorých ošetrujú v neďalekej nemocnice.
Autobus sa podľa miestnych médií prevrátil na problémovom úseku cesty, kde sú časté nehody. Keňa podľa AFP dosahuje zlé výsledky v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré sú často úzke a v zanedbanom stave. Polícia z dopravných nehôd neraz viní vodičov, ktorí prekračujú rýchlosť.
Smrteľné nehody v tejto východoafrickej krajiny hlásia takmer každý deň. Vo štvrtok sa do obytnej oblasti v blízkosti hlavného mesta Nairobi zrútilo malé lietadlo patriace charitatívnej organizácii, pričom zahynulo šesť ľudí. V ten istý deň si zrážka vlaku a autobusu v strednej časti krajiny vyžiadala osem obetí.
