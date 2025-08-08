Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy
Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Menovaný bol naposledy videný v stredu 6. augusta na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil hovorca.
Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Robert Fico: Tender na záchranky musí byť zrušený
Tender na záchranky musí byť podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zrušený. Odôvodnil to tým, že sú s ním spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti.
Hlas-SD súhlasí s tým, že podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené
Koaličná strana Hlas-SD súhlasí so stanoviskom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že všetky podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené.
Opozícia kritizuje Šaškove stanovisko k tendru, nič podľa nej nevysvetlil
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil.
Na juhu Slovenska môže byť v sobotu až 35 stupňov Celzia
Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu (9. 8.) popoludní horúčavy.