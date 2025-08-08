  • Články
Piatok, 8.8.2025
26°Bratislava

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy

  DNES - 20:18
  Bratislava
Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Menovaný bol naposledy videný v stredu 6. augusta na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil hovorca.

Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
