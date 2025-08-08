Hlas-SD súhlasí s tým, že podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené
Koaličná strana Hlas-SD súhlasí so stanoviskom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že všetky podozrenia v tendri na záchranky musia byť preverené.
„Ak sa potvrdí čo i len najmenšia nezrovnalosť, tender sa musí buď zrušiť, alebo urobiť odznovu. V zdravotníctve musí byť nielen adekvátna starostlivosť, ale aj úplná transparentnosť,“ priblížili z tlačového oddelenia.
Šaško v piatok informoval, že ďalší postup v súvislosti s tendrom ohlási v pondelok (11. 8.). Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a aj jeho samotného znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra.
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú aj odchod Šaška z pozície šéfa rezortu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Úrad pre verejné obstarávanie upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
